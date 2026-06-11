Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se mueve en el mercado de pases y surgen varias opciones en ataque

En las últimas horas comenzaron a surgir varios nombres para reforzar el ataque de Colón. Y uno de ellos se trata de un extremo que juega en México

Ovación

Por Ovación

11 de junio 2026 · 09:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Carlos Fernando Valenzuela es una de las tantas opciones que maneja la dirigencia de Colón.

Carlos Fernando Valenzuela es una de las tantas opciones que maneja la dirigencia de Colón.

La intención clara es reforzar el ataque. Por ello, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto aceleran en la búsqueda de un par de delanteros.

Surgen nuevas opciones en ataque

Y es por ello que en las últimas horas comenzaron a sonar nombres conocidos como los de Bruno Nasta o Franco García. Pero, también van surgiendo otros que están en el radar y que son ofrecidos.

De acuerdo a la información brindada por la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe) uno de ellos sería el del extremo zurdo Carlos Fernando Valenzuela, de 29 años, quien se desempeñaba en Querétaro de México y que fue compañero de Federico Lértora.

LEER MÁS: En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Su mejor versión futbolística fue con la camiseta de Barracas Central, de hecho, Chiche Valenzuela pateó el penal decisivo que le dio el ascenso al Guapo ante Quilmes en diciembre del 2021.

Luego de jugar con Barracas Central en Primera División fue transferido al fútbol mexicano, en donde primeró vistió la camiseta de Tijuana y posteriormente la de Querétaro. Aunque está libre desde principio de año y con el pase en su poder.

Colón mercado de pases ataques
Noticias relacionadas
Franco García vuelve a estar en el radar de Colón.

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Colón avanza para sumar al delantero Bruno Nasta.

Bruno Nasta es el delantero que Colón pretende para reforzar el ataque

El DT de Colón Ezequiel Medrán le dijo a Castro que no será tenido en cuenta.

Facundo Castro entrena apartado del plantel de Colón y su futuro es incierto

El Bombardero Alan Ponce de Colón se medirá con el cordobés Cancino a seis rounds.

El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

Lo último

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Último Momento
Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Otra vez avenida Blas Parera: rompieron la vidriera de un local comercial y robaron mercadería

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

Entre sequías y apuestas fallidas: el drama ofensivo de Colón post descenso

La evaluación de la rectora de la UNL sobre el acuerdo universitario: No es suficiente, pero es un paso importante

La evaluación de la rectora de la UNL sobre el acuerdo universitario: "No es suficiente, pero es un paso importante"

Barrio Villa Elsa: Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery

Barrio Villa Elsa: Gendarmería aprehendió a dos vendedores de marihuana que operaban bajo la modalidad delivery

Ovación
¡Arriba el telón! El Mundial 2026 se pone en marcha con el partido entre México y Sudáfrica

¡Arriba el telón! El Mundial 2026 se pone en marcha con el partido entre México y Sudáfrica

Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Giay espera por la decisión de Scaloni y sueña con meterse en la lista final del Mundial

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Corea del Sur y República Checa, con la ilusión de arrancar con el pie derecho

Unión sigue de cerca a una de las joyas de Boca para reforzar su mediocampo

Unión sigue de cerca a una de las joyas de Boca para reforzar su mediocampo

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo