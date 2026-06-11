Colón se mueve en el mercado de pases y surgen varias opciones en ataque

En las últimas horas comenzaron a surgir varios nombres para reforzar el ataque de Colón. Y uno de ellos se trata de un extremo que juega en México

Carlos Fernando Valenzuela es una de las tantas opciones que maneja la dirigencia de Colón.

La intención clara es reforzar el ataque. Por ello, l a dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto aceleran en la búsqueda de un par de delanteros.

Y es por ello que en las últimas horas comenzaron a sonar nombres conocidos como los de Bruno Nasta o Franco García. Pero, también van surgiendo otros que están en el radar y que son ofrecidos.

De acuerdo a la información brindada por la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe) uno de ellos sería el del extremo zurdo Carlos Fernando Valenzuela, de 29 años, quien se desempeñaba en Querétaro de México y que fue compañero de Federico Lértora.

LEER MÁS: En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Su mejor versión futbolística fue con la camiseta de Barracas Central, de hecho, Chiche Valenzuela pateó el penal decisivo que le dio el ascenso al Guapo ante Quilmes en diciembre del 2021.

Luego de jugar con Barracas Central en Primera División fue transferido al fútbol mexicano, en donde primeró vistió la camiseta de Tijuana y posteriormente la de Querétaro. Aunque está libre desde principio de año y con el pase en su poder.