Argüello: "Sería de mucho agrado que Rolón vaya a Colón"

César Argüello, representante de Carlos Rolón, zaguero paraguayo que suena en Colón, admitió a la La Radio del UNO que aún no recibieron una oferta formal

Más adelante apuntó que "salió campeón con Pipo Gorosito en Olimpia. No hubo sondeos, hoy me llamaron desde la prensa de Santa Fe, pero aún no hubo contactos, ante una posibilidad, Carlos tiene muy buenos recuerdos con Pipo, Colón es un club importante donde brilló Gabriel González. Si es cierto el interés, sería de mucho agrado para nosotros que vaya a Colón".

En relación a la realidad contractual en Paraguay, su agente subrayó que "tiene contrato con Nacional hasta el 31 de diciembre de 2023. Tiene cláusula de salida en este mercado de pases. El monto por ahora prefiero mantenerlo en privado, no es muy complicada la liberación".

Y más adelante, disparó: "Nosotros ya tuvimos sondeos cuando Pipo estuvo en Gimnasia, esa vez no se pudo dar porque la salida con Cerro Porteño se hizo complicada. No tengo idea cómo es el manejo de la prensa de Santa Fe, en Paraguay cuando suceden estas cosas es porque hay un interés de la dirigencia".

En la parte final no dudó en decir que "la visión que tenemos de Colón, es que un club ordenado, dirigido por un técnico que Carlos conoce, el fútbol argentino seduce y esperaremos novedades. Estamos manejando un par de sondeos a nivel local como de Argentina, él está terminando la pretemporada con Nacional, hizo un primer semestre muy bueno, jugando copa internacional. Se podría decir que es buena su actualidad".