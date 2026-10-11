Uno Santa Fe | Colón | Colón

Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

Colón sumó un punto ante Mitre que quedó cortó en su lucha por escalar lugares en zona A de la Primera Nacional pensando en el Reducido

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 19:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

Colón igualó 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los puestos más altos de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Iván Delfino sumó DE visitante, aunque el resultado le permitió conservar su lugar en la tabla sin dar el salto que buscaba.

• LEER MÁS: Colón otra vez fue inofensivo de visitante, igualó con Mitre y dejó pasar la chance de ser cuarto

Con este empate, el Sabalero se mantiene en el quinto puesto, igualado en puntos con Deportivo Madryn, pero por encima por diferencia de gol. El conjunto patagónico no pudo aprovechar su localía y cayó 2-1 frente a Chaco For Ever, un resultado que le impidió sacar ventaja en la disputa con el equipo santafesino.

Por su parte, Estudiantes de Caseros consiguió una victoria importante por 2-0 ante Deportivo Morón y se afirmó en la pelea de la zona alta. En otro de los encuentros de la jornada, Central Norte y Ferro repartieron puntos tras igualar 1-1, en un resultado que también incidió en la lucha por acomodarse en la tabla. Cerraban el domingo Ciudad Bolívar y San Telmo.

Más resultados de domingo: Atlanta 1-San Martín (C) 0; Defensores de Belgrano 0-Acassuso 3; Almirante Brown 1-San Miguel 1; Gimnasia (J) 2-Gimnasia y Tiro 2, Temperley 2-Nueva Chicago 1; Maipú 1-San Martín (SJ) 1 y Patronato 2-Güemes 0 (descendió)

La tabla de la zona A de la Primera Nacional

Colón Mitre Primera Nacional
Noticias relacionadas
Nacho Lago pidió máxima concentración para afrontar las últimas tres fechas del campeonato.

Nacho Lago reconoció que Colón dejó escapar dos puntos ante Mitre y apuntó a la falta de eficacia

el uno por uno de colon en la igualdad ante mitre en santiago del estero

El uno por uno de Colón en la igualdad ante Mitre en Santiago del Estero

Delfino pidió mayor eficacia y destacó la exigencia de Colón en el cierre del torneo.

Delfino valoró el orden de Colón ante Mitre, pero reconoció que al equipo le faltó claridad ofensiva

colon otra vez fue inofensivo de visitante, igualo con mitre y dejo pasar la chance de ser cuarto

Colón otra vez fue inofensivo de visitante, igualó con Mitre y dejó pasar la chance de ser cuarto

Lo último

Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia y copó la punta del Clausura

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia y copó la punta del Clausura

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo votará el proyecto con dictamen de mayoría y el PJ exige ver el convenio definitivo con ASSA

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo votará el proyecto con dictamen de mayoría y el PJ exige ver el convenio definitivo con ASSA

Último Momento
Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia y copó la punta del Clausura

Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia y copó la punta del Clausura

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo votará el proyecto con dictamen de mayoría y el PJ exige ver el convenio definitivo con ASSA

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo votará el proyecto con dictamen de mayoría y el PJ exige ver el convenio definitivo con ASSA

Riestra perdió con San Lorenzo y llegará también goleado al partido ante Unión

Riestra perdió con San Lorenzo y llegará también goleado al partido ante Unión

Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

Ovación
Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

Tomás Giménez fue contundente: Colón es un equipo grande, lo único que vale es ascender

Tomás Giménez fue contundente: "Colón es un equipo grande, lo único que vale es ascender"

Nacho Lago reconoció que Colón dejó escapar dos puntos ante Mitre y apuntó a la falta de eficacia

Nacho Lago reconoció que Colón dejó escapar dos puntos ante Mitre y apuntó a la falta de eficacia

Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Unión no encuentra el rumbo y tiene cuatro partidos para revertir su preocupante presente

Policiales
Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Un negociador de la policía intervino para que una beba de 15 días fuera restituida a su madre

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe