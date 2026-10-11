Así está Colón en la tabla de la zona A luego del empate ante Mitre

Colón sumó un punto ante Mitre que quedó cortó en su lucha por escalar lugares en zona A de la Primera Nacional pensando en el Reducido

Colón igualó 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a los puestos más altos de la Zona A de la Primera Nacional . El equipo de Iván Delfino sumó DE visitante, aunque el resultado le permitió conservar su lugar en la tabla sin dar el salto que buscaba.

Con este empate, el Sabalero se mantiene en el quinto puesto, igualado en puntos con Deportivo Madryn, pero por encima por diferencia de gol. El conjunto patagónico no pudo aprovechar su localía y cayó 2-1 frente a Chaco For Ever, un resultado que le impidió sacar ventaja en la disputa con el equipo santafesino.

Por su parte, Estudiantes de Caseros consiguió una victoria importante por 2-0 ante Deportivo Morón y se afirmó en la pelea de la zona alta. En otro de los encuentros de la jornada, Central Norte y Ferro repartieron puntos tras igualar 1-1, en un resultado que también incidió en la lucha por acomodarse en la tabla. Cerraban el domingo Ciudad Bolívar y San Telmo.

Más resultados de domingo: Atlanta 1-San Martín (C) 0; Defensores de Belgrano 0-Acassuso 3; Almirante Brown 1-San Miguel 1; Gimnasia (J) 2-Gimnasia y Tiro 2, Temperley 2-Nueva Chicago 1; Maipú 1-San Martín (SJ) 1 y Patronato 2-Güemes 0 (descendió)

La tabla de la zona A de la Primera Nacional