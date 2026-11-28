Colapinto finalizó 14° y Russell hizo la pole en el Gran Premio de Qatar El argentino de Alpine superó por poco el primer corte y quedó eliminado en la Q2. Mercedes copó la primera fila con George Russell y Kimi Antonelli 28 de noviembre 2026 · 16:31hs

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto de Alpine avanzó con lo justo a la Q2 en el Circuito Internacional de Lusail y quedó eliminado en el segundo corte. George Russell se llevó la pole por delante de su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, y de Lando Norris, de McLaren.

El argentino, que había sido 16° en la última práctica libre, volvió a quedar en ese puesto en la Q1 y se metió en la segunda tanda con el último lugar disponible. En la Q2 llegó a estar último entre los 16 pilotos que seguían en pista y terminó 14°. Su compañero Pierre Gasly también quedó afuera en ese tramo, en el que Liam Lawson se quedó con el último boleto a la Q3 por apenas 15 milésimas sobre Oliver Bearman.

Russell, por su parte, fue el más rápido en la Q1 y en la Q2, y completó el trabajo en la tanda decisiva. Antonelli había liderado las tres prácticas libres, pero el británico se impuso en la clasificación y aseguró el 1-2 de Mercedes. Norris completó los tres primeros en Lusail, donde la carrera se disputará este domingo desde las 13, hora argentina. Así quedó la clasificación en el GP de Qatar 1-George Russell — 1:21.695 2-Andrea Kimi Antonelli — +0.128 3-Lando Norris — +0.480 4-Oscar Piastri — +0.550 5-Isack Hadjar — +0.596 6-Max Verstappen — +0.637 7-Charles Leclerc — +1.260 8-Arvid Lindblad — +1.337 9-Lewis Hamilton — +1.413 10-Liam Lawson — +1.439 11-Oliver Bearman — 1:23.367 12-Pierre Gasly — 1:23.568 13-Gabriel Bortoleto — 1:23.654 14-Franco Colapinto — 1:23.659 15-Rafael Câmara — 1:23.863 16-Nico Hülkenberg — 1:23.899 17-Carlos Sainz — 1:24.370 18-Alex Albon — 1:24.552 19-Fernando Alonso — 1:24.710 20-Lance Stroll — 1:25.250 21-Valtteri Bottas — 1:25.363 22-Sergio Pérez — 1:25.799