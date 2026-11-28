Franco Colapinto terminó 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto de Alpine avanzó con lo justo a la Q2 en el Circuito Internacional de Lusail y quedó eliminado en el segundo corte. George Russell se llevó la pole por delante de su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, y de Lando Norris, de McLaren.
Colapinto finalizó 14° y Russell hizo la pole en el Gran Premio de Qatar
El argentino de Alpine superó por poco el primer corte y quedó eliminado en la Q2. Mercedes copó la primera fila con George Russell y Kimi Antonelli
El argentino, que había sido 16° en la última práctica libre, volvió a quedar en ese puesto en la Q1 y se metió en la segunda tanda con el último lugar disponible. En la Q2 llegó a estar último entre los 16 pilotos que seguían en pista y terminó 14°. Su compañero Pierre Gasly también quedó afuera en ese tramo, en el que Liam Lawson se quedó con el último boleto a la Q3 por apenas 15 milésimas sobre Oliver Bearman.
Russell, por su parte, fue el más rápido en la Q1 y en la Q2, y completó el trabajo en la tanda decisiva. Antonelli había liderado las tres prácticas libres, pero el británico se impuso en la clasificación y aseguró el 1-2 de Mercedes. Norris completó los tres primeros en Lusail, donde la carrera se disputará este domingo desde las 13, hora argentina.
Así quedó la clasificación en el GP de Qatar
1-George Russell — 1:21.695
2-Andrea Kimi Antonelli — +0.128
3-Lando Norris — +0.480
4-Oscar Piastri — +0.550
5-Isack Hadjar — +0.596
6-Max Verstappen — +0.637
7-Charles Leclerc — +1.260
8-Arvid Lindblad — +1.337
9-Lewis Hamilton — +1.413
10-Liam Lawson — +1.439
11-Oliver Bearman — 1:23.367
12-Pierre Gasly — 1:23.568
13-Gabriel Bortoleto — 1:23.654
14-Franco Colapinto — 1:23.659
15-Rafael Câmara — 1:23.863
16-Nico Hülkenberg — 1:23.899
17-Carlos Sainz — 1:24.370
18-Alex Albon — 1:24.552
19-Fernando Alonso — 1:24.710
20-Lance Stroll — 1:25.250
21-Valtteri Bottas — 1:25.363
22-Sergio Pérez — 1:25.799