El consumo registró una suba interanual de apenas 0,1% en términos reales, mientras que todos los rubros mostraron caídas respecto de agosto. La facturación creció 25,4% en pesos corrientes, impulsada principalmente por la inflación.

Las ventas en los supermercados de la provincia de Santa Fe mostraron un comportamiento prácticamente estancado durante septiembre de 2026. Según los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) , el consumo registró una variación positiva de apenas 0,1% en términos reales respecto del mismo mes de 2025 , un resultado que evidencia las dificultades para recuperar el volumen de ventas.

De acuerdo con el informe, elaborado sobre la base de la Encuesta de Supermercados del Indec y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la facturación total a precios corrientes alcanzó los $129.340.636 miles , con un incremento interanual del 25,4%.

Sin embargo, ese aumento en pesos no se tradujo en una mejora significativa del consumo, ya que responde principalmente al efecto de la inflación sobre los precios de los productos comercializados.

Todos los rubros registraron caídas respecto de agosto

Uno de los datos más relevantes del relevamiento aparece en la comparación mensual. Durante septiembre, todos los grupos de artículos registraron retrocesos en las ventas a precios constantes respecto de agosto.

Entre los rubros que tuvieron las menores caídas se ubicaron alimentos preparados y rotisería, con una baja del 6,2%; almacén, con el 6,8%; artículos de limpieza y perfumería, con el 7,4%; bebidas y verdulería y frutería, ambos con el 7,8%, y lácteos, con el 7,9%.

Otros sectores mostraron retrocesos de dos dígitos. Las ventas de panadería cayeron 10,7%, las de carnes retrocedieron 11,6% y el grupo de otros artículos registró una disminución del 13,7%.

Indumentaria y electrodomésticos, entre los rubros más golpeados

Las mayores contracciones se observaron en los segmentos vinculados a bienes de consumo no esenciales.

Las ventas de electrónicos y artículos para el hogar disminuyeron un 17,1% respecto del mes anterior. En tanto, el rubro de indumentaria, calzado y textiles para el hogar presentó el retroceso más pronunciado, con una caída del 20,2%.

Los resultados muestran un escenario de retracción generalizada en la comparación mensual, sin sectores que hayan logrado sostener sus niveles de ventas frente a agosto.

Así, los datos de septiembre vuelven a poner en evidencia las dificultades del consumo en Santa Fe: mientras la facturación en pesos continúa creciendo por el impacto de los precios, el volumen real de productos vendidos permanece prácticamente sin cambios respecto del año pasado y registra bajas en todos los rubros en la comparación mensual.