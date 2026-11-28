El argentino tuvo una clasificación muy por debajo de sus expectativas, quedó afuera de la Q3 y partirá desde el puesto 14 en el Gran Premio de Qatar de F1

El entusiasmo que había dejado la última carrera quedó rápidamente en el pasado. Franco Colapinto se encontró con un escenario completamente diferente en Qatar , donde Alpine nunca consiguió poner a punto el monoplaza y terminó condicionando sus posibilidades en la clasificación de la F1.

El argentino no pudo superar el segundo corte, quedó ubicado en el puesto 14 y se marchó con una mezcla de bronca y preocupación.

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La distancia con el rendimiento que había mostrado anteriormente fue uno de los aspectos que más llamó su atención. “Es un fin de semana que está siendo bastante negro”, reconoció sin rodeos. Y agregó: “Venimos de la mejor carrera del año para nosotros y no encontramos la performance”.

La honestidad brutal de Colapinto

Los números reflejaron las dificultades: Colapinto registró 1:23.659 y no pudo avanzar a la última instancia. Su compañero Pierre Gasly tampoco encontró la vuelta necesaria y comenzará desde el 12° lugar. En cambio, George Russell dominó la clasificación y se quedó con la pole para Mercedes, con un tiempo de 1:22.079.

El problema, según explicó el argentino, está relacionado con un auto que no responde de la misma manera en los distintos sectores del circuito. La falta de adherencia en el tren delantero y las diferencias de comportamiento entre las curvas lentas y rápidas complicaron cada intento de mejorar.

“Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado entre curva lenta y curva rápida, es muy distinto”, describió.

El trabajo en los entrenamientos tampoco permitió encontrar una solución. Alpine ensayó diferentes modificaciones en busca de una configuración competitiva, pero ninguna consiguió cambiar el panorama. “Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3, pero no va el auto”, lamentó Colapinto, que reconoció que están “demasiado lejos de lo que esperamos”.

"UN FIN DE SEMANA QUE ESTÁ SIENDO BASTANTE NEGRO. ESTAMOS DEMASIADO LEJOS DE LO QUE ESPERÁBAMOS". Franco Colapinto habló tras quedar afuera en la Q2 en Lusail.



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El desafío ahora será evitar que las dificultades de la clasificación se trasladen sin remedio a la carrera. El domingo tendrá una exigencia adicional por las dos detenciones obligatorias y el desgaste de los neumáticos, un aspecto que genera especial inquietud dentro del equipo.