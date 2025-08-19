Así oficializó Colón la salida de Martín Minella

En sus redes sociales, Colón comunicó la salida de Martín Minella, a quien le agradeció los servicios prestados. Se aguarda la comunicación oficial de su sucesor

Colón , en sus redes sociales, y minutos antes de las 20 de este martes, hizo oficial la salida de Martín Minella, el joven entrenador que asumió en reemplazo de Andrés Yllana pero apenas estuvo siete partidos en el banco, en esta segunda temporada en Primera Nacional.

La primera mano que le dio Minella al club fue el año pasado, cuando preparó el equipo que le ganó 2-0 a Almagro en José Ingenieros.

Esta vez, como había prometido el propio presidente Víctor Godano, así como aseveró que irían con Andrés Yllana hasta el final, y más acá en el tiempo, confiarían en Minella, los malos resultados obligaron a cesantearlo en el cargo.

El segundo paso de Minella por el equipo profesional

Debutó con un 2-0 en contra ante Chaco For Ever, para después hilvanar dos triunfos seguidos frente a Almirante Brown 1-0 y el recordado 4-3 en Salta contra Juventud Antoniana.

Más acá, llegaría esta tercera racha negativa con revés 2-0 en Santa Fe ante Gimnasia de Mendoza, goleada en contra 4-0 frente a Gimnasia de Jujuy. Nueva caída 1-0 ante Agropecuario y el reciente 1-0 frente a San Telmo.

Se aguarda, después de esta información oficial, que el club blanquee la situación con Ezequiel Medrán, su sucesor.