Las particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Arrancará este miércoles la era de Ezequiel Medrán al frente del plantel de Colón, que necesita garantizar su permanencia en la Primera Nacional.

Colón vive días de cambios y definiciones. Este miércoles, Ezequiel Medrán será presentado al plantel profesional y comenzará a trabajar como nuevo entrenador sabalero, con la misión de encarar las últimas siete fechas de la Primera Nacional.

El debut de Medrán en Colón será nada menos que el sábado, a las 17.05, en el Brigadier López frente a Chacarita, en un duelo vital para empezar a marcar el rumbo de su gestión.

La particularidad del vínculo con Medrán

Pero más allá de lo deportivo, la atención también se centra en la particularidad del contrato que firmará el flamante DT. La dirigencia encabezada por Víctor Godano acordó un vínculo que, en los papeles, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el mismo incluye una cláusula especial: la posibilidad de rescindirlo en diciembre de este año, coincidiendo con el final del mandato de la actual conducción.

La fórmula del acuerdo con el nuevo DT de Colón

La decisión responde al escenario político que atraviesa Colón, donde se aproximan las elecciones que definirán nuevas autoridades. Así, se buscó una fórmula que le dé respaldo a Medrán para trabajar, pero que al mismo tiempo no condicione a la futura dirigencia con un contrato de largo plazo si decidiera optar por otro rumbo deportivo.

Con esta particular modalidad, Colón apuesta a la experiencia reciente del entrenador, que viene de un paso positivo por Gimnasia de Mendoza, pero también mantiene abierta la puerta a lo que ocurra en el plano institucional a fin de año.

El debut ante Chacarita marcará el inicio de un ciclo cargado de expectativas, en el que Medrán deberá no solo mejorar la producción futbolística, sino también convivir con la incertidumbre que rodea al club dentro y fuera de la cancha.