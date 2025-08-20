Uno Santa Fe | Santa Fe | Tarjeta Sube

Tarjeta Sube: actualización obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informa a usuarios de la tarjeta Sube física, que cuenten con descuentos locales, que hasta el 31/8 deben realizar la actualización

20 de agosto 2025 · 09:25hs
A partir de la disposición de Nación Servicios, la Municipalidad de Santa Fe informa a los usuarios de la tarjeta Sube física, que cuentan con descuentos locales, que hasta el 31 de este mes deben realizar el trámite de actualización para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

tarjeta Sube beneficios Municipalidad Santa Fe1

Es importante mencionar que la actualización es obligatoria para beneficiarios de atributos locales, tanto del boleto educativo, como los beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes.

El trámite para actualización de la tarjeta Sube es simple

El trámite de actualización de los atributos locales es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

  • App Sube: seleccionar la opción acreditá y consultá saldo, luego, ver saldo y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Cabe mencionar que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.
  • Terminal Automática Sube (TAS): en la terminal más cercana, apoyar la Sube hasta que el equipo indique que la retires. Para conocer las ubicaciones de las TAS revisar el PDF adjunto abajo de esta nota.
  • Comercios: la actualización se realiza mediante la compra de saldo en locales adheridos para tal fin.
tarjeta sube carga con celular app Sube .jpg

Excepción: Tarifa Social Federal

Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento), no deben realizar el trámite de actualización.

SFC_TerminalSUBE

Tarjeta Sube Santa Fe actualización beneficios Municipalidad trámite
Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

