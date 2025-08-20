Tarjeta Sube: actualización obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informa a usuarios de la tarjeta Sube física, que cuenten con descuentos locales, que hasta el 31/8 deben realizar la actualización

A partir de la disposición de Nación Servicios, la Municipalidad de Santa Fe informa a los usuarios de la tarjeta Sube física , que cuentan con descuentos locales, que hasta el 31 de este mes deben realizar el trámite de actualización para garantizar que los beneficios se apliquen correctamente al momento de viajar.

Es importante mencionar que la actualización es obligatoria para beneficiarios de atributos locales, tanto del boleto educativo, como los beneficiarios con certificado de discapacidad y acompañantes.

El trámite para actualización de la tarjeta Sube es simple

El trámite de actualización de los atributos locales es simple, ágil y puede realizarse a través de los siguientes canales:

App Sube: seleccionar la opción acreditá y consultá saldo, luego, ver saldo y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Cabe mencionar que para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal Automática Sube (TAS): en la terminal más cercana, apoyar la Sube hasta que el equipo indique que la retires. Para conocer las ubicaciones de las TAS revisar el PDF adjunto abajo de esta nota.

Comercios: la actualización se realiza mediante la compra de saldo en locales adheridos para tal fin.

tarjeta sube carga con celular app Sube .jpg Jose Busiemi

Excepción: Tarifa Social Federal

Las personas beneficiarias de la Tarifa Social Federal (subsidio otorgado por el Estado Nacional para viajar con 55% de descuento), no deben realizar el trámite de actualización.