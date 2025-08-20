Uno Santa Fe | Colón | Colón

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Ezequiel Medrán dirigirá en el tramo final de la temporada a Colón. Cuáles son las razones para un DT que llega en un gran momento de su carrera.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 09:25hs
El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

La llegada de Ezequiel Medrán al banco de Colón abre una pregunta inevitable: ¿qué lo llevó a tomar la decisión de dirigir a un equipo que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, con apenas siete fechas por delante en la Primera Nacional y en la antesala de un recambio dirigencial?

Las razones de Medrán en Colón

El flamante DT, que acumula números muy positivos en sus experiencias previas en Central Norte y Gimnasia de Mendoza, desembarca en un club donde todo parece desordenado.

LEER MÁS: Colón tiene DT: Ezequiel Medrán, del arco a los bancos: su carrera y los números que lo respaldan

Colón no solo está lejos del Reducido y cerca de los puestos de descenso, sino que además vive un proceso institucional incierto: el oficialismo deberá competir en elecciones, pero sin la figura de Víctor Godano como candidato, lo que asegura, al menos, un cambio en la presidencia.

En este escenario, la contratación de Medrán no fue consensuada con las agrupaciones opositoras, lo que abre la posibilidad de que su estadía tenga un horizonte corto, al menos hasta diciembre.

Sin embargo, el entrenador aceptó el reto, conociendo de antemano que asume un riesgo doble: la posibilidad de potenciar su carrera si logra torcer el rumbo de un plantel que no reaccionó ni con el regreso del Pulga Rodríguez ni con los tres técnicos que pasaron esta temporada (Ariel Pereyra, Andrés Yllana y Martín Minella), o bien sufrir un golpe similar al de Yllana, que tras su breve paso por el Sabalero vio resentida su proyección profesional.

Medrán, uno de los DT más codiciados de la categoría

Medrán también tenía sobre la mesa la chance de dirigir a Quilmes, institución que le ofrecía mayor estabilidad política al tener mandato asegurado hasta 2026. Sin embargo, inclinó la balanza por Colón, un club con peso propio en el fútbol argentino y con un componente emocional que no es menor: la cercanía de Santa Fe con su Rafaela natal.

LEER MÁS: Las particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

El joven técnico sabe que tiene mucho por ganar y también mucho por perder. Si consigue despertar a este Colón apático y anémico, no solo habrá dado un golpe fuerte en lo deportivo, sino que también quedará bien posicionado de cara a lo que viene, con chances concretas de ser ratificado en su cargo sea cual sea la dirigencia que asuma. Y si no lo logra, al menos habrá demostrado carácter al aceptar un desafío que otros, en su lugar, hubieran evitado.

Colón Medrán Primera Nacional
Noticias relacionadas
marcos diaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de medran?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

las llamativas particularidades que tendra el contrato entre colon y medran

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

ezequiel medran, del arco a los bancos: su carrera y los numeros que lo respaldan

Ezequiel Medrán, del arco a los bancos: su carrera y los números que lo respaldan

Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón.

Ezequiel Medrán dirigirá este miércoles su primera práctica como DT de Colón

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!