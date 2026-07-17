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El uno por uno de Colón en la caída ante Ferro en Caballito

Colón recibió un fuerte cachetazo en Caballito de Ferro y dejó pasar la chance de acortar distancias en la cima. Rendimientos bajos y sin entender cómo jugarlo

Mariano Cassanello

Por Mariano Cassanello

17 de julio 2026 · 22:08hs
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El uno por uno de Colón en la caída ante Ferro en Caballito

Prensa Colón

Colón llegó con muchas expectativas a Caballito para intentar traerse algo para Santa Fe, pero lejos estuvo de tener chances ante Ferro. Sobre todo, porque entró desconcentrado y nunca tuvo respuestas. Una actuación decepcionante, donde el Sabalero no jugó como un escolta y el Verde sí como líder de la Primera Nacional.

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El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): poco pudo hacer en los dos goles. En el primer tiempo le tapó un remate a Parisi y, en el complemento, le ganó un mano a mano a González para evitar una derrota aún más amplia.

Mauro Peinipil (4): flojo en la marca y con escasa incidencia en ataque. Nunca logró imponerse cuando intentó proyectarse por su sector.

Sebastián Olmedo (4): venía mostrando un buen nivel, pero esta vez estuvo lejos de sus actuaciones anteriores. Falló en algunos anticipos y sufrió cada vez que los delanteros de Ferro lo encararon.

Federico Rasmussen (4): tampoco tuvo una buena noche. Perdió varios duelos en velocidad, no transmitió la seguridad habitual y sufrió cada vez que Ferro aceleró.

Leandro Allende (3): cometió un error determinante al levantar el brazo dentro del área y provocar el penal que prácticamente sentenció el partido. Además, ya estaba amonestado por una fuerte infracción. Llegó a la quinta.

Federico Lértora (4): partido discreto. Fue superado en la mitad de la cancha, llegó tarde en varias jugadas y nunca logró hacerse dueño del mediocampo. Terminó siendo reemplazado.

Ignacio Antonio (4): no consiguió hacer pie en la zona media y perdió claramente el duelo con los volantes de Ferro. Tampoco tuvo peso en ataque y fue sustituido.

Julián Marcioni (5): dentro de un rendimiento colectivo flojo, fue uno de los pocos que intentó desequilibrar. Cometió errores, pero nunca dejó de buscar hasta el final.

Marcioni, de lo poco para resaltar en Col&oacute;n

Marcioni, de lo poco para resaltar en Colón

Ignacio Lago (4): muy impreciso con la pelota. Falló numerosos pases, tomó malas decisiones en los últimos metros y estuvo lejos de su mejor versión.

Darío Sarmiento (4): disputó solo el primer tiempo y generó las situaciones más claras de Colón, aunque falló en la definición. A su favor, siempre pidió la pelota e intentó encarar en velocidad.

Alan Bonansea (4): los centrales de Ferro lo controlaron sin inconvenientes. Peleó cada balón, pero nunca pudo generar una situación clara de gol.

Franco García (4): esta vez no logró cambiar el partido desde el banco como en otras oportunidades. No pudo desequilibrar por las bandas y su único remate fue controlado sin dificultades por Monetti.

Gabriel Risso Patrón (5): debutó con la camiseta de Colón y dejó una imagen aceptable. Mostró criterio para distribuir la pelota e intentó aportar profundidad con algunos centros desde la izquierda. Todo indica que tendrá chances de ser titular en la próxima fecha.

Agustín Toledo (-): ingresó con el equipo ya desordenado y terminó como único volante de contención. Debió cortar varios avances con infracciones y vio la tarjeta amarilla.

Conrado Ibarra (-): jugó pocos minutos y prácticamente no tuvo oportunidades para desnivelar. Entró en un contexto muy desfavorable y poco pudo hacer para cambiar el desarrollo del encuentro.

Colón Ferro Primera Nacional
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