Colón llegó con muchas expectativas a Caballito para intentar traerse algo para Santa Fe, pero lejos estuvo de tener chances ante Ferro. Sobre todo, porque entró desconcentrado y nunca tuvo respuestas. Una actuación decepcionante, donde el Sabalero no jugó como un escolta y el Verde sí como líder de la Primera Nacional.
El uno por uno de Colón en la caída ante Ferro en Caballito
Colón recibió un fuerte cachetazo en Caballito de Ferro y dejó pasar la chance de acortar distancias en la cima. Rendimientos bajos y sin entender cómo jugarlo
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El uno por uno de Colón
Matías Budiño (5): poco pudo hacer en los dos goles. En el primer tiempo le tapó un remate a Parisi y, en el complemento, le ganó un mano a mano a González para evitar una derrota aún más amplia.
Mauro Peinipil (4): flojo en la marca y con escasa incidencia en ataque. Nunca logró imponerse cuando intentó proyectarse por su sector.
Sebastián Olmedo (4): venía mostrando un buen nivel, pero esta vez estuvo lejos de sus actuaciones anteriores. Falló en algunos anticipos y sufrió cada vez que los delanteros de Ferro lo encararon.
Federico Rasmussen (4): tampoco tuvo una buena noche. Perdió varios duelos en velocidad, no transmitió la seguridad habitual y sufrió cada vez que Ferro aceleró.
Leandro Allende (3): cometió un error determinante al levantar el brazo dentro del área y provocar el penal que prácticamente sentenció el partido. Además, ya estaba amonestado por una fuerte infracción. Llegó a la quinta.
Federico Lértora (4): partido discreto. Fue superado en la mitad de la cancha, llegó tarde en varias jugadas y nunca logró hacerse dueño del mediocampo. Terminó siendo reemplazado.
Ignacio Antonio (4): no consiguió hacer pie en la zona media y perdió claramente el duelo con los volantes de Ferro. Tampoco tuvo peso en ataque y fue sustituido.
Julián Marcioni (5): dentro de un rendimiento colectivo flojo, fue uno de los pocos que intentó desequilibrar. Cometió errores, pero nunca dejó de buscar hasta el final.
Ignacio Lago (4): muy impreciso con la pelota. Falló numerosos pases, tomó malas decisiones en los últimos metros y estuvo lejos de su mejor versión.
Darío Sarmiento (4): disputó solo el primer tiempo y generó las situaciones más claras de Colón, aunque falló en la definición. A su favor, siempre pidió la pelota e intentó encarar en velocidad.
Alan Bonansea (4): los centrales de Ferro lo controlaron sin inconvenientes. Peleó cada balón, pero nunca pudo generar una situación clara de gol.
Franco García (4): esta vez no logró cambiar el partido desde el banco como en otras oportunidades. No pudo desequilibrar por las bandas y su único remate fue controlado sin dificultades por Monetti.
Gabriel Risso Patrón (5): debutó con la camiseta de Colón y dejó una imagen aceptable. Mostró criterio para distribuir la pelota e intentó aportar profundidad con algunos centros desde la izquierda. Todo indica que tendrá chances de ser titular en la próxima fecha.
Agustín Toledo (-): ingresó con el equipo ya desordenado y terminó como único volante de contención. Debió cortar varios avances con infracciones y vio la tarjeta amarilla.
Conrado Ibarra (-): jugó pocos minutos y prácticamente no tuvo oportunidades para desnivelar. Entró en un contexto muy desfavorable y poco pudo hacer para cambiar el desarrollo del encuentro.