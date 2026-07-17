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El minuto a minuto del partido entre Ferro y Colón

Colón faltó a la cita en Caballito y perdió ante un agradando Ferro 2-0 por la fecha 21 de la Primera Nacional. Le sacó ocho puntos en la cima de la zona A

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 19:01hs
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El minuto a minuto del partido entre Ferro y Colón

Prensa Ferro
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Colón pisaba este viernes el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. Pero no entendió cómo debía jugar este partido clave y perdió claramente 2-0, con los goles de Laureano Marra y Lautaro Parisi. El cotejo tuvo como árbitro a Sebastián Zunino y la transmisión de UNO 106.3.

Comenzó el partido: Colón visita a Ferro

Se puso en marcha en Caballito el cotejo de la fecha 21 de la zona A entre Ferro y Colón.

1 minutos: Ferro pegó rápido ante Colón

Tiro de esquina y apareció Marra para que Ferro sorprenda rápidamente a Colón 1-0.

9 minutos: Colón defiende mal y no está concentrado

Una de las premisas en la previa era la necesidad de estar atento y evitar errores, pero Colón arrancó mal y Ferro lo complica.

14 minutos: Ferro perdona a Colón

Colón la pasa mal en Caballito y ahora el palo lo salvó del segundo de Ferro. Flojo el lado derecho. Olmedo da muchas ventajas.

Col

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20 minutos: Colón va por el empate dando ventajas atrás

Olvidable primer tiempo para Olmedo, que brinda todas las ventajas, pero Colón no se la quiere hacer fácil a Ferro y le empieza a llegar por los costados, pero sin precisión.

28 minutos: Colón, mejora en lo colectivo, pero mal en lo invididual

Ferro domina ante un Colón que quiere progresar, pero muchos errores y se complica solo. Quinta amarilla de Allende.

35 minutos: Zunino perjudicó a Colón

Codazo claro de Benegas a Olmedo que solo fue amarilla. En Colón pidieron roja.

Final del primer tiempo: Colón pierde ante Ferro

Concluyó el acto inicial en Caballito, con la caída de Colón 1-0 ante Ferro por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional.

Comenzó el segundo tiempo: Colón busca darlo vuelta

A la cancha Franco García en Colón en busca de algo diferente contra Ferro, que gana 1-0.

6 minutos ST: Ferro amplía la ventaja ante Colón

Mano de Allende y el árbitro no dudó. Parisi luego, de penal, marcó el 2-0 de Ferro ante Colón, siendo otro golpe casi letal.

11 minutos ST: Colón trata de reaccionar

Tras el mazazo del 2-0 de Ferro, Colón trata de adelantarse, con acciones de Nacho Lago y Wachi García.

13 minutos ST: Medrán comienza a mover el banco en Colón

A la cancha el debutante Gabriel Risso Patrón por el amonestado Leandro Allende en Colón.

22 minutos ST: Ferro, más cerca del tercero que Colón el descuento

Colón queda a merced de las contras de Ferro y asoma ampliar el 2-0. El Sabalero no responde.

26 minutos ST: Medrán sigue renovando en Colón

Adentro Agustín Toledo por Antonio en Colón, que pierde 2-0 ante Ferro.

30 minutos ST: Budiño salvó a Colón

Ferro tiene todo para liquidarlo y apareció el arquero para sostener un poco más a Colón. A la cancha Conrado Ibarra por Lértora.

36 minutos ST: Colón perdió la línea tras los cambios y tampoco mejora

Colón tiene nombres nuevos, pero no hace pie como durante todo el partido y pierde bien contra Ferro. Nada de Lago ni de Bonansea.

Final del partido: Colón perdió ante Ferro

Se fue el encuentro en Caballito, con la clara victoria del agrandado Ferro 2-0 ante un desdibujado Colón por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional.

Formaciones de Ferro y Colón

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Laureano Marra, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Mateo Benegas. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 1' Laureano Marra (F) y ST 6' Lautaro Parisi (F).

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Colón Ferro Primera Nacional
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