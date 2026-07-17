Colón pisaba este viernes el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. Pero no entendió cómo debía jugar este partido clave y perdió claramente 2-0, con los goles de Laureano Marra y Lautaro Parisi. El cotejo tuvo como árbitro a Sebastián Zunino y la transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Ferro y Colón
Colón faltó a la cita en Caballito y perdió ante un agradando Ferro 2-0 por la fecha 21 de la Primera Nacional. Le sacó ocho puntos en la cima de la zona A
Por Ovación
17 de julio 2026 · 19:01hs
Formaciones de Ferro y Colón
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Laureano Marra, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Mateo Benegas. DT: Juan Manuel Sara.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: PT 1' Laureano Marra (F) y ST 6' Lautaro Parisi (F).
Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.
Árbitro: Sebastián Zunino.