El minuto a minuto del partido entre Ferro y Colón

Colón faltó a la cita en Caballito y perdió ante un agradando Ferro 2-0 por la fecha 21 de la Primera Nacional. Le sacó ocho puntos en la cima de la zona A

Colón pisaba este viernes el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro, por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional. Pero no entendió cómo debía jugar este partido clave y perdió claramente 2-0, con los goles de Laureano Marra y Lautaro Parisi. El cotejo tuvo como árbitro a Sebastián Zunino y la transmisión de UNO 106.3.