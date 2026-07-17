Colón no estuvo a la altura, Ferro lo superó de principio a fin y ve de nuevo la cima muy lejos

Colón faltó a la cita en Caballito y perdió ante un agradando Ferro 2-0 por la fecha 21 de la Primera Nacional. Le sacó ocho puntos en la cima de la zona A

Colón pisaba este viernes el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry en busca de dar el golpe ante el puntero Ferro , por la fecha 21 de la zona A de la Primera Nacional . Pero no entendió cómo debía jugar este partido clave y perdió claramente 2-0, con los goles de Laureano Marra y Lautaro Parisi. Quedó a ocho de la punta.

Colón arranco el partido de la peor manera, ya que a los 35", Lautaro Parisi quedó de frente al arco y su remate al primer palo fue tapado por Matías Budiño para mandar la pelota al córner. De ese tiro de esquina llegó el gol de Ferro, ya que en una jugada preparada, tocaron dos futbolistas, Enzo Hoyos le ganó en velocidad a Darío Sarmiento para meter un centro rasante que encontró la pierna derecha y el remate cruzado de Laureano Marra para establecer el 1 a 0.

"Laureano Marra"



Por el gol del jugador de Ferro ante Colón en el inicio del partido. pic.twitter.com/hCFLK8KTog — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 17, 2026

El Sabalero entró dormido y lo pago caro, porque antes de los dos minutos estaba perdiendo el encuentro. Buscó reaccionar y se adelantó en el campo de juego, pero le costaba encontrar claridad en los metros finales dentro de un desarrollo de juego muy parejo y disputado.

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Estuvo cerca Ferro de anotar el segundo cuando el lateral izquierdo Emiliano Ozuna apareció en ataque y encaró directo al arco, pero su remate de izquierda se estrelló en el caño del arco defendido por Budiño. Colón dependía de lo que pudiera hacer Darío Sarmiento, que era el que más intentaba y, de hecho, fue el primero que remató al arco de Ferro pero no le dió dirección y el balón fue a parar a las manos de Fernando Monetti. Minutos después el que probó fue Julián Marcioni, quien de frente al arco remató desviado pese recibir con libertad en la puerta del área.

"Mateo Benegas"



Porque le dio un codazo al jugador de Colón y lo dejó ensangrentado. El árbitro solo lo amonestó. pic.twitter.com/ln388u872H — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 17, 2026

Pero la más clara del Sabalero llegaría en tiempo de descuento, cuando Alan Bonansea, con un toque de derecha, dejó a Sarmiento de frente al arco, pero su remate se fue desviado. Fue una chance clara en dónde el volante rojinegro se apresuró en definir y de esta forma desperdició la posibilidad del empate.

Fue un primera tiempo muy disputado y friccionado, al punto tal que Ferro recibió cuatro amonestaciones y Colón dos. Por momentos el Sabalero quedó mal parado en defensa, pero Ferro no supo aprovecharlo y, entre Sebastián Olmedo y Federico Rasmussen, se las arreglaron para controlar los avances del elenco local.

El segundo tiempo entre Ferro y Colón

Para arrancar el segundo tiempo, Ezequiel Medran dispuso la salida de Sarmiento para el ingreso de Franco García. Pero como sucedió en el primer tiempo, nuevamente Colon en ese arranque del complemento cometió otro error, esta vez por parte de Leandro Allende quien, de forma imprudente, levantó el brazo ante un remate de Mateo Benegas y el árbitro Sebastián Zunino marcó la pena máxima. Fue a los 6 minutos cuando Lautaro Parisi se encargó de la ejecución con un remate rasante al medio para establecer el 2 a 0.

"Lautaro Parisi"



Por el gol del jugador de Ferro ante Colón. https://t.co/nsvn6AF8j5 pic.twitter.com/i2zWfiDMNj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 17, 2026

Colón pudo descontar cuando Federico Lértora fue a buscar un pase de Ignacio Lago, metió el centro y Franco García remató, pero la pelota fue controlada por Monetti. Cuando se jugaban 13 minutos, Medrán hizo debutar a Gabriel Russo Patrón para la salida de Allende. A los 25 minutos, Medrán metió el tercer cambio haciendo ingresar a Agustín Toledo en lugar de Ignacio Antonio, mientras tanto Colón tenía la pelota y buscaba el descuento ante un Ferro que retrocedía y apostaba por la contra.

Pero al Sabalero le faltaban ideas para profundizar dentro del área rival y se repetía en pases frontales sin destino. A los 30 minutos lo pudo liquidar Ferro, cuando Ángel González quedó de frente al arco, pero su remate fue tapado por Budiño con la pierna. En el afán por descontar, Colón dejaba espacios en defensa y Ferro buscaba aprovecharlo. El local buscaba que corriera el tiempo y no se apuraba ante cada infracción, tratando de bajar el ritmo del partido. A los 33 minutos, Medrán mando a la cancha a Conrado Ibarra en lugar de Federico Lertora dejando un solo volante de marca. Ferro no era preciso en ataque y por eso pese a disponer de espacios le costaba concretar.

Colón avanzaba, pero le costaba mucho generar alguna chance. Era todo demasiado forzado por el lado del Sabalero y Ferro ordenado controlaba el juego y el resultado. Nunca pudo inquietar el Rojinegro a Ferro, que terminó ganando de manera muy merecida, obteniendo una victoria clara para despegarse y sacarle ocho puntos de diferencia. A Colon le faltó rebeldía y lejos estuvo de jugar como lo hizo ante Deportivo Madryn y Central Norte. Volvió a mostrar una imagen muy deslucida en condición de visitante y, producto de algunos errores puntuales, sufrió una durísima derrota.

Formaciones de Ferro y Colón

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Laureano Marra, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Mateo Benegas. DT: Juan Manuel Sara.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 1' Laureano Marra (F) y ST 6' Lautaro Parisi, de penal (F).

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Sebastián Zunino.