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Los Pumas van en busca de un triunfo ante Inglaterra en Santiago del Estero

Los Pumas tienen todo listo para medirse con Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship en el estadio Madre de Ciudades

17 de julio 2026 · 21:50hs
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Los Pumas cierran la primera fase del Nations Championship en Santiago del Estero.

Los Pumas cierran la primera fase del Nations Championship en Santiago del Estero.

Los Pumas buscarán imitar al seleccionado de fútbol cuando enfrenten este sábado, desde las 16.10, a Inglaterra en el marco de la tercera jornada del Nations Championship. En Santiago del Estero el seleccionado albiceleste ganó los dos partidos que disputó, nada menos que ante el campeón del mundo Sudáfrica en 2024 por 29 a 28 y ante Escocia en 2022.

El historial ante los de La Rosa tiene un amplio dominio inglés, ya que de 31 presentaciones, la Argentina solo ganó 5 veces y consiguió dos empates, el resto fueron todas victorias inglesas.

Los Pumas y un duro compromiso en tierras santiagueñas

Los Pumas buscarán imitar al seleccionado de fútbol cuando enfrenten el sábado desde las 16.10hsa Inglaterra en el marco de la tercera jornada del Nations Championship. En Santiago del Estero el seleccionado albiceleste ganó los dos partidos que disputó, nada menos que ante el campeón del mundo Sudáfrica en 2024 por 29 a 28 y ante Escocia en 2022.

El seleccionado nacional tiene todo listo para el choque con el Rose Team.

El seleccionado nacional tiene todo listo para el choque con el Rose Team.

El historial ante los de La Rosa tiene un amplio dominio inglés, ya que de 31 presentaciones, la Argentina solo ganó 5 veces y consiguió dos empates, el resto fueron todas victorias inglesas.

El compromiso se disputará desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades de la capital de provincia norteña y será transmitido por las señales televisivas de ESPN 2 y Disney + Plan Premiun.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi, que comenzó su participación en el torneo con una derrota ante Escocia, en Córdoba, viene de vencer por 35 a 21 a Gales, la semana pasada en San Juan.

Ante Inglaterra, Los Pumas completarán la primera etapa de la competencia en condición de local, y en noviembre deberá jugar en condición de visitantes ante Irlanda, Italia y Francia. Luego, entre el 28 y 29 de noviembre, se disputarán las finales del Nations Championship en el estadio de Twickenham, en Londres.

En relación al XV que se midió con Gales, Contepomi tiene planeados introducir algunos cambios para el compromiso que se celebrará en Santiago del Estero. Por el lado de los forwards, Mayco Vivas ingresa por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni tendrá un lugar en el centro de la cancha por Lucio Cinti.

Por su parte, Inglaterra no tendrá cambios en relación al conjunto que goleó a Fiji.El head coach de La Rosa, Steve Borthwick, eligió dejar en en el banco de suplentes a Henry Pollock, quien apoyó un hat-trick ante el conjunto de Oceanía. Las novedades estarán en el banco de suplentes, con los ingresos del debutante Emmanuel Iyogun y Ben Spencer

Alineaciomes confirmadas de Los Pumas e Inglaterra

Los Pumas:1- Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

Inglaterra: : 1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.

Los Pumas Inglaterra Nations Championship
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