La reflexión de Medrán en Colón: "Duele este golpe, porque había mucha ilusión"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, lamentó el 2-0 ante Ferro, remarcó que los goles en los comienzos de cada tiempo condicionaron el desarrollo del partido

Ezequiel Medrán dejó el estadio de Ferro con sensaciones encontradas. Si bien reconoció que la derrota por 2-0 fue un golpe para Colón , especialmente por tratarse de un rival directo en la pelea por la Zona A de la Primera Nacional, el DT consideró que el resultado no reflejó una diferencia tan amplia entre ambos.

"Lo que duele es el condicionante del gol tempranero. Nos convierten a través de un tiro de esquina al minuto y medio y eso cambia el partido. Después se hizo cuesta arriba, pero rescato la actitud del equipo, el compromiso para trabajarlo, tomar la pelota, jugar en campo rival y generar situaciones para buscar el empate", analizó.

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Para Medrán, el Sabalero hizo méritos suficientes para igualar el encuentro durante la primera mitad, aunque volvió a fallar en la definición. "Tuvimos aproximaciones y situaciones concretas de gol, pero no pudimos ser certeros para meternos otra vez en partido. Vinimos con la intención de jugarle de igual a igual a Ferro, no a especular. Creo que el primer tiempo mostró eso".

La reflexión de Medrán en Colón

El técnico también explicó que el segundo tanto del Verdolaga volvió a modificar por completo el desarrollo del encuentro. "El penal al comienzo del segundo tiempo los puso en una situación mucho más cómoda. Después seguimos teniendo la pelota, pero ya no encontramos la claridad ni la precisión en los últimos metros. Ferro se agrupó bien atrás y nos complicó mucho encontrar espacios".

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Consultado sobre el planteo del partido, Medrán defendió la propuesta de Colón y descartó que el equipo haya sufrido por asumir riesgos. "Nosotros sabíamos el rival que enfrentábamos, un equipo que viene atravesando un gran momento. Lo trabajamos pensando en el arco de enfrente. Podíamos cambiar el sistema o especular un poco más, pero entendimos que lo mejor era salir a jugarlo de igual a igual".

También se refirió al ingreso del debutante Gabriel Risso Patrón, quien reemplazó a Leandro Allende en el complemento. "El cambio fue porque Allende estaba condicionado por la amarilla y después del penal entendí que cualquier acción podía dejarnos con un jugador menos. Preferí cuidarlo y darle minutos a Risso Patrón".

Otro de los aspectos que resaltó fue la respuesta anímica del plantel pese al resultado adverso. "El gol al minuto y medio pega. Sin embargo, el equipo combatió, trabajó, lo intentó y tomó riesgos. Nos faltó ser más precisos en los momentos que tuvimos para convertir. Ahí estuvo una de las diferencias".

Pese a que la derrota dejó a Colón a ocho puntos del líder Ferro, Medrán evitó dar por perdida la pelea por la cima. "Nunca viene bien perder. Queríamos acortar la distancia o, al menos, sostenerla. Ahora nos toca transitar este momento con tranquilidad. Hay una mejoría en el funcionamiento y en la intención de juego. Ellos estuvieron más finos en los detalles, pero no creo que haya existido una gran diferencia entre los equipos".

Colón no hizo pie ante Ferro.

El entrenador también destacó la fortaleza del grupo para afrontar el golpe y pensar rápidamente en lo que viene. "Duele porque había mucha ilusión. Veo cómo trabaja este plantel durante la semana, la convivencia que tiene y las ganas con las que afrontó este partido. Ahora tenemos que analizar lo que pasó, corregir y seguir creciendo. Nuestra intención sigue siendo pelear hasta el final por el primer puesto. Este partido tiene que dejarnos un aprendizaje para cuando lleguen los momentos decisivos".

¿Habrá un refuerzo más en Colón?

Finalmente, al ser consultado por el mercado de pases, explicó que Colón solo podrá sumar un refuerzo si antes se libera un cupo mediante una venta o la salida de un futbolista a un equipo de Primera División. "Estamos en permanente diálogo con Diego Colotto. Sabemos qué perfil buscamos y, si se presenta la posibilidad de incorporar, veremos qué alternativas aparecen. Mientras tanto, tenemos claro cuál es el objetivo: seguir trabajando para llegar a la recta final con chances de pelear el ascenso".