La cuenta pendiente de Colón: sigue sin hacer pie fuera de Santa Fe

El empate ante Acassuso volvió a dejar en evidencia las dificultades del Sabalero cada vez que sale del Brigadier López. Los números como visitante siguen siendo uno de los principales déficits del equipo de Ezequiel Medrán.

El empate 1-1 frente a Acassuso dejó un sabor amargo en Colón . No solo porque dejó escapar dos puntos ante un rival que pelea en la parte baja de la tabla, sino porque volvió a exponer una de las grandes falencias del equipo durante toda la temporada: su bajo rendimiento fuera de Santa Fe.

La igualdad en La Quema llegó una semana después de la derrota 2-0 ante el líder Ferro, en Caballito, y volvió a impedir que el Sabalero aprovechara los tropiezos de los equipos que pelean arriba. Esa falta de regularidad como visitante terminó siendo uno de los factores que explican por qué el conjunto rojinegro no logró sostenerse en la lucha por el primer puesto de la Zona A.

Colón, con una campaña fuera de casa que nunca terminó de convencer

Desde que comenzó la temporada 2026, Colón disputó 12 partidos como visitante, con un balance que está lejos de los números de un candidato al ascenso.

Los registros indican: 12 partidos, 3 victorias, 5 empates, 4 derrotas, 12 goles a favor, 13 goles en contra, 14 puntos sobre 36 posibles y 38,89% de efectividad.

Las únicas victorias fuera del Brigadier López fueron frente a Patronato (2-0), Defensores de Belgrano (3-0) y Deportivo Madryn (2-1).

En contrapartida, el equipo cayó ante San Telmo (3-1), Deportivo Morón (2-0), Chaco For Ever (1-0) y Ferro (2-0), mientras que empató con Central Norte, Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown y Acassuso.

Más allá de algunos buenos resultados aislados, el equipo nunca consiguió encadenar una serie positiva lejos de Santa Fe que le permitiera dar el salto en la tabla.

Los números de Medrán como visitante tampoco respaldan el ciclo

La floja producción fuera de casa también terminó golpeando la gestión de Ezequiel Medrán, cuyo ciclo habría llegado a su fin tras el empate con Acassuso.

Desde su llegada al club, el entrenador dirigió 12 partidos como visitante, con exactamente los mismos números que registra Colón en la presente temporada: 3 triunfos, 5 empates, 4 derrotas, 14 puntos sobre 36 y 38,89% de efectividad.

Si bien logró sumar en escenarios complejos como Madryn, Defensores de Belgrano o Patronato, nunca pudo darle al equipo la regularidad necesaria fuera del Brigadier López, un aspecto clave para pelear un campeonato tan largo y parejo como la Primera Nacional.

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El último antecedente volvió a reflejar esa realidad. Colón igualó con Acassuso, un equipo comprometido con la permanencia, y desperdició una nueva oportunidad de acercarse al líder.

Con seis salidas por delante en lo que resta del campeonato (San Miguel, Racing de Córdoba, Godoy Cruz, All Boys, Mitre y Ciudad de Bolívar), el próximo entrenador tendrá por delante uno de los desafíos más importantes del semestre: mejorar una producción como visitante que hasta aquí fue insuficiente para sostener la ilusión del ascenso directo.