La AFA dio a conocer este miércoles por la tarde las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en su visita a Morón.
Colón ya tiene árbitro para la revancha ante Morón en el Nuevo Francisco Urbano
La AFA reveló las designaciones de árbitros para los cuartos de final del Reducido, donde Colón está obligado a ganar contra Morón
Por Ovación
El elegido fue Hernán Mastrángelo, quien estará al frente del encuentro que se disputará este viernes, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. El juez estará acompañado por Sebastián Raineri y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Sebastián Bresba se desempeñará como cuarto árbitro.
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¿Cómo le fue a Colón con Mastrángelo?
En el historial lo controló 11 veces, con cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. La última vez: 19 de mayo de 2024, en la victoria 1-0 en Santa Fe contra Chaco For Ever con gol de Javier Toledo, de penal.
Viernes 27 de noviembre
19.00 Atlanta - Ciudad Bolívar
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Walter Ferreyra
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
21.00 Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Franco Morón
21.00 Deportivo Morón - Colón
Árbitro: Hernán Mastrangelo
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
Sábado 28 de noviembre
20.00 Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima (J.)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
Si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, pasará a la siguiente instancia el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.