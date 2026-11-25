La AFA reveló las designaciones de árbitros para los cuartos de final del Reducido, donde Colón está obligado a ganar contra Morón

La AFA dio a conocer este miércoles por la tarde las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y Colón ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en su visita a Morón .

El elegido fue Hernán Mastrángelo , quien estará al frente del encuentro que se disputará este viernes, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano. El juez estará acompañado por Sebastián Raineri y Agustín Méndez como asistentes, mientras que Sebastián Bresba se desempeñará como cuarto árbitro.

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¿Cómo le fue a Colón con Mastrángelo?

En el historial lo controló 11 veces, con cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. La última vez: 19 de mayo de 2024, en la victoria 1-0 en Santa Fe contra Chaco For Ever con gol de Javier Toledo, de penal.

Viernes 27 de noviembre

19.00 Atlanta - Ciudad Bolívar

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Walter Ferreyra

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

21.00 Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Franco Morón

21.00 Deportivo Morón - Colón

Árbitro: Hernán Mastrangelo

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Sábado 28 de noviembre

20.00 Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima (J.)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

Si al término de los segundos noventa minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, pasará a la siguiente instancia el equipo mejor ubicado en la “Tabla General de Posiciones” creada a tal efecto para esta etapa.