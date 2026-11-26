El entrenador sabalero ensayó diferentes alternativas tácticas antes de viajar a Buenos Aires y mantiene la incógnita sobre el equipo que buscará la clasificación.

Colón completó su preparación en Santa Fe y emprendió el viaje hacia Buenos Aires para afrontar un compromiso determinante en su sueño de ascenso. Iván Delfino aprovechó el último entrenamiento para evaluar diferentes variantes futbolísticas, aunque evitó confirmar la formación que utilizará este viernes frente a Deportivo Morón, por la revancha de los cuartos de final del Reducido del ascenso.

Las alternativas que maneja Delfino para ir en busca del triunfo

Con la obligación de ganar tras el empate sin goles en el Brigadier López, el entrenador rojinegro analiza diferentes modificaciones para potenciar el funcionamiento ofensivo de su equipo.

Una de las opciones que contempla el cuerpo técnico es incluir desde el inicio a Alan Bonansea y Leandro Garate, con la intención de contar con dos delanteros de referencia dentro del área rival.

Sin embargo, Franco García y Darío Sarmiento también aparecen entre las posibilidades que maneja el entrenador para completar el sector ofensivo.

Durante los últimos trabajos, Delfino evaluó dos sistemas tácticos: el 4-4-2 y el 4-3-2-1. La intención es encontrar una estructura que le permita generar mayor profundidad sin resignar el equilibrio colectivo.

De todas maneras, tampoco está descartada la posibilidad de mantener los mismos once futbolistas que comenzaron el encuentro de ida en Santa Fe.

El posible equipo de Colón para jugarse la clasificación

Tras finalizar la práctica matutina de este jueves, la delegación sabalera partió rumbo a Buenos Aires, donde permanecerá concentrada hasta el compromiso decisivo.

Con las incógnitas todavía presentes, una probable formación de Colón sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate.

Colón afrontará una verdadera final en territorio ajeno. La ventaja deportiva de Deportivo Morón obliga al Sabalero a conseguir una victoria para instalarse en las semifinales y mantener vigente su ilusión de regresar a Primera División.