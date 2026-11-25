El delantero de Morón, Franco Fagúndez, palpitó la vuelta ante Colón en el Nuevo Francisco Urbano a pura confianza. "Será todo muy a favor", dijo

En la antesala de un partido decisivo, en Morón reina el optimismo. El empate en Santa Fe dejó al Gallito bien perfilado para la revancha ante Colón de este viernes, ya que cuenta con ventaja deportiva y por eso dos resultados le permitirá meterse en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

En ese contexto, el delantero Franco Fagúndez habló en el programa Punto Ascenso y transmitió la confianza que existe dentro del plantel para afrontar el compromiso en el Nuevo Francisco Urbano. “El grupo está muy bien. Hicimos un muy buen partido en Santa Fe. Estamos entrenando, corrigiendo errores y enfocados en la vuelta del viernes. Creo que lo vamos a preparar bien y ojalá salga todo bien”, expresó.

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En esa misma línea, Fagúndez entendió que Morón incluso pudo haberse llevado algo más de su visita a Santa Fe. “Hicimos muy bien las cosas y creo que merecimos un poco más. Estoy feliz por el partido que hicimos en lo grupal, volvimos a ser el Morón que fuimos durante casi todo el torneo. Ahora tenemos un lindo partido el viernes”, remarcó.

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Uno de los aspectos que alimenta la ilusión del Gallito es su fortaleza jugando en casa. El delantero no ocultó que confían en el respaldo de su gente y en el rendimiento que suelen mostrar en el Nuevo Francisco Urbano. “La localía nos hizo siempre muy bien, nos hacemos fuertes y lo aprovecharemos a morir. No hay presión, porque sabemos a qué jugamos. Estuvimos abajo en algunos partidos y siempre estuvimos tranquilos para reaccionar. Tenemos que hacer las cosas que venimos haciendo, porque tarde o temprano todo sale. Será todo muy a favor”, sostuvo.

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Por último, el atacante se refirió al ambiente que esperan encontrar el viernes y dejó en claro que el plantel quiere responder dentro de la cancha a ese acompañamiento. “Creo que el viernes será una fiesta. Confío en que la gente va a estar para apoyar y nosotros desde adentro vamos a demostrar y hacer lo posible para avanzar”, afirmó.

Fagúndez palpitó en Morón el partido contra Colón