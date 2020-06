Battaglia: "Me habían llamado para ser manager de Colón"

Sebastián Battaglia es uno de los jugadores surgidos de la Liga Santafesina de Fútbol que llegó hasta lo más alto del fútbol nacional. De hecho, con Boca alzó todos los trofeos que disputó y se convirtió en el jugador más ganador en la historia de dicho club. El santafesino, además, nunca ocultó su fanatismo por Colón.

Surgido de Ciclón Racing, llegó hasta Boca, en la etapa de esplendor con Carlos Bianchi como entrenador, donde se dio el lujo de ser clave en dichos logros. Battaglia habló con Diez en Deportes sobre su experiencia en Boca, la actualidad del fútbol argentino y también se refirió a la chance trunca de haber trabajado en Colón.

En el arranque Battaglia contó sus primeros pasos en la Liga Santafesina y afirmó: "Se me vienen recuerdos lindos, siempre con una pelota de por medio, creciendo en Santa Fe y tratando de ser profesional. Cuando tenía 15 años Boca me da la posibilidad de ir detrás de ese sueño, más allá de que estuve en otros equipos probándome. Yo empecé en Luz y Fuerza y después todos los que estábamos ahí pasamos todos a Ciclón Racing, ahí siguió todo el mismo grupo trabajando".

LEER MÁS: Colón licencia al plantel durante la cuarentena

En cuanto a por qué no se dio la chance de jugar en uno de los equipos santafesinos, Battaglia opinó: "Nunca tuve la posibilidad de probarme en Colón o Unión, si competíamos en Liga Santafesina contra ellos. Después tuve la posibilidad de ir a Central y Newell’s, la chance después se dio en Boca. En esa época el trabajo de Colón o Unión no captaba a los chicos de Santa Fe, después lo miraron de otra manera”.

image.png Sebastián Battaglia, el jugador más ganador en la historia de Boca, reconoció que estuvo cerca de trabajar en Colón.

Sobre su experiencia en el fútbol europeo, Battaglia afirmó: “Cuando llegué al Villareal llegué con algo que no esperaba, pensé que iba a jugar apenas llegué y el técnico no me ponía, no fue del todo bueno para mí. Tuve una lesión y por eso se terminó dando la vuelta a Boca. Las lesiones fueron algo que me golpearon en la carrera, alguna más larga y otra más corta. De la cabeza siempre fui fuerte y ante una lesión buscaba estar dentro de una cancha” agregó.

LEER MÁS: El Top 10 de goles de Colón en el último campeonato

En otro tramo de la nota se lo consultó sobre si estuvo cerca de trabajar en Colón y Battaglia contestó: "En alguna oportunidad me hablaron para una función (NdR: era para el puesto de mánager), sobre todo recientemente, pero no avanzó. Yo estaba con el proyecto de Boca y un poco era la decisión si esperaba a este proyecto, pero recientemente hubo un contacto. En esa oportunidad hubo un acercamiento y unas charlas, no pasó a más que eso”.

También Battaglia hizo referencia a los monstruos del fútbol con los que le tocó jugar y afirmó: "De chico crecí viendo a Maradona, eclipsaba todo. Viendo lo que hizo Messi es impresionante. Compartí cancha con él, ya se lo veía lo que iba a hacer. Son dos figuras que no podemos dejar de lado. Haber jugado con Riquelme fue impresionante, un fuera de serie, tenía todo en la cabeza, en cualquier momento dejaba mano a mano a cualquiera. Siempre un paso adelante. También viví la etapa de Tevez cuando arrancó, lo disfruté como compañero".