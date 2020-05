Esteban Bichi Fuertes dialogó con El Crack Deportivo y allí disparó contra la dirigencia del fútbol argentino por las últimas decisiones que tomaron respecto a la finalización de la competencia, como así también a suprimir los descensos. Pero además apuntó contra la dirigencia de Colón ya que menifestó sentir usado cuando le dijeron que sería manager y eso no sucedió.

En el inicio de la entrevista le preguntaron si extraña el fútbol y respondió: "Se extraña muchísimo, yo justo había firmado contrato con ESPN y estábamos haciendo Copa Libertadores, Copa Sudamericana pero ahora miro otros canales, muchas series, muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol y también esto sirve para estar más con la familia”.

Respecto a su nueva faceta como comentarista dijo: "Me encantó porque no es algo que hacía habitualmente, lo hice en la final de la Copa Sudamericana y me gustó, lo acepté con mucho gusto. Más en un partido tan importante, pero traté de hacer las cosas lo más profesional posible y creo que salió bastante bien. El sentimiento fue raro, me hubiese gustado estar ahí pero jugando y me tocó comentarlo”.

Justamente sobre esa final que jugó Colón y lo generó en la gente el Bichi Fuertes manifestó: "Tal vez los logros que tengo con la camiseta son personales pero te mentiría si no te dijera que hubiese dado muchas cosas por jugar esa final. Pasa que fue fuerte, no solo el partido sino todo lo que hizo el hincha de Colón, llevar 40 mil personas a otro país no lo hace cualquiera, fue algo emocionante y más ver en otro lado del mundo que pasaban la canción de Colón”.

fuertes 1 Bichi fuertes cargó contra la dirigencia de Colón en este parate del fútbol

Consultado por la situación de Colón que pasó de jugar una final de Copa Sudamericana a pelear el descenso respondió: "Los descensos se sacan pero no los promedios y Colón está mal en ese aspecto y eso es como consecuencia de los malos manejos"

Y siguió: "Yo colaboré un mes y medio con el club, le di una mano, después me dijeron que sea colaborador pero me alejé del club porque primero me habían dicho de ser mánager. Había que hacer un cambio y no lo hicieron, y por eso Colón está así, cuando son caprichosos los resultados no se ven reflejados en la cancha".

Cuando le preguntaron si se sintió usado por la dirigencia y tiró: "No me usaron, me pidieron ayuda y fui. Después lo que hicieron es tema de ellos, pasa que me pidieron de mánager y después como colaborador y ahí si me sentí usado y me fui, pero en eso, en el resto no me sentí usado porque pidieron que ayude y fui. Y volvería a Colón, siempre está la posibilidad".

Ya en el final de la charla criticó a los dirigentes del fútbol argentino por quitar los descensos "Piensan en los clubes chicos, para que no tengan que comprar y los jugadores piensan que no es conveniente pero el fútbol argentino se maneja así, no es de ahora, siempre se manejó así y ahora hay gente nueva que para mi no entiende nada de fútbol", opinó.

Y agregó: "Los boludos somos nosotros porque seguimos jugando. Si dejamos de jugar esto cambiaría, con el gremio nunca se hizo nada, no se sabe ni cuando hay elecciones, usan a los jugadores cuando les conviene, es todo una joda“.

Por último, Bichi Fuertes hizo referencia a las diferencias que existen entre los equipos, teniendo en cuenta que aún no se decidió la sanción a River por no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán "Quiero ver qué va a pasar con River, porque si a Colón le sacaron puntos y después terminó descendiendo, el fútbol tiene que ser parejo para todos", tiró.