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Con todo el plantel de Colón a disposición, Medrán tiene de sobra para elegir

Pensando en el compromiso ante Estudiantes de Buenos Aires, el DT de Colón Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel para definir la formación titular

Ovación

Por Ovación

13 de mayo 2026 · 11:10hs
Medrán tiene variantes de sobra para definir la formación titular de Colón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Medrán tiene variantes de sobra para definir la formación titular de Colón.

Por segundo partido consecutivo, el DT de Colón Ezequiel Medrán cuenta con todo el plantel, dado que no hay jugadores lesionados ni tampoco suspendidos.

Colón podría repetir la formación para visitar a Estudiantes

Así las cosas, el entrenador sabalero tiene que definir la formación que jugará este sábado ante Estudiantes de Buenos Aires y es muy factible que repita el equipo que viene de ganarle a All Boys.

Sería ilógico si por jugar como visitante, modifica el esquema táctico, incluyendo un volante de marca para la salida de Darío Sarmiento.

Colón está obligado a ser protagonista y debe asumir riesgos. Aún cuando con el nuevo esquema jugó mejor y sufrió más cuando Medrán lo modificó incluyendo a Matías Muñoz en lugar de Sarmiento.

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Pareciera ser el único interrogante de cara al partido del sábado. Y es que el resto del equipo será el mismo que viene se superar a All Boys. Alternativas le sobran al cuerpo técnico para definir los 11 titulares.

De todos modos, en la práctica de fútbol que se lleve a cabo entre miércoles o jueves, el entrenador rojinegro terminará por despejar el interrogante.

El probable equipo será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento o Matías Muñoz, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón plantel Medrán
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Con una formación más ofensiva, Colón sacó diferencias y cuando volvió al esquema tradicional, terminó sufriendo en defensa.

Colón jugó mejor con el nuevo esquema y sufrió más con el anterior sistema

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