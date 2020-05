Conti: "Mi sueño es volver bien a Colón"

Los caminos de Colón y Conti se encontraron, se unieron y ni la distancia y el tiempo pudo romper ese lazo con la gente. Todo fue al revés: los hinchas rojinegros sienten cada día un aprecio especial por un jugador que puso el pecho en un momento difícil y se fue con la cinta de capitán.

A pocos días de cumplir 115 años, el defensor charló con el Instagram Live de la entidad para repasar anécdotas del pasado y trazar un futuro con la roja y negra.

En el inicio apuntó que “estamos encerrados acá en Guadalajara hace 40 días, entrenando on line todas las mañanas, ahora nos dieron una semana de descanso, esperando novedades para volver a jugar sin gente en junio, viendo como suceden las cosas día a día”.

El Flaco recordó con mucha memoria su llegada a Colón, al expresar que “era muy chico y estaba jugando en Ateneo. Con dos de mis mejores amigos que se iban a probar, yo me mandé con ellos, jugamos un par de torneos de verano, salimos campeones y los tres quedamos. Arrancamos en Novena de AFA, fue una gran alegría de cómo empezó mi camino, que fue largo y duro antes de llegar a Primera División”.

LEER MÁS: Alario: "Las ganas de volver a Colón siempre están"

Aquel estreno no se lo olvida más, por la manera en la que se desencadenaron los hechos. En este sentido, Conti rememoró que “debuté contra Olimpo, cuando subí a Primera había siete centrales, de a poco se fueron cayendo, en el último partido de Sciacqua entré, era un momento muy complicado. Nos hicieron el gol a los 45’ del segundo tiempo y después me expulsan porque se me salió la cadena, eran cosas de pibe y más que nada por el momento del equipo”.

Luego de aquel partido, el Flaco reconoció que “llegó Osella y tuvimos imposibilidad de tener refuerzos, solo llegó Videla. Estábamos Alcoba, Landa y yo, de a poco iba teniendo más lugar y tuve varios partidos en la campaña donde descendimos en Rosario”.

Más adelante, agregó que “en lo personal fue muy doloroso porque le habíamos ganado a Olimpo y pensamos que nos podíamos salvar. Mucha gente no lo sabe, yo sufrí la rotura de un menisco, con la confianza del cuerpo médico jugué infiltrado en Rosario, con la probabilidad de que me pueda romper la rodilla. Yo quería jugar ese partido, gracias a Dios después ascendimos rápido porque había 10 ascensos y nos metimos en ese lote”.

Germán Conti.jpg Germán Conti está a préstamo en Atlas de Guadalajara. Twitter

De aquel elenco que devolvió rápido a Primera a Colón resaltó que “tenía mucha entrega, también no me tocó jugar mucho por los marcadores centrales que llegaron pero vino Mostaza Merlo y me hizo jugar los cuatro partidos. Con mucha presión llegamos al último partido pero por suerte lo sacamos bien”.

Indudablemente que en medio de tantos saludos, el marcador central no pudo esquivar la famosa pregunta de cuándo volverá a lucir la camiseta de Colón. Al respecto enfatizó: “Todo el tiempo me preguntan, me demuestra mucho cariño la gente, ojalá sea así siempre. Como dijo Pipa (Alario) las vueltas del fútbol son impensadas, se muy bien que voy a volver a Colón con muchos jugadores que tengan sentido de pertenencia, es algo que sueño, con un equipo competitivo y altas aspiraciones para ganar cosas”.

LEER MÁS: Bichi Fuertes: "En Colón me sentí usado cuando no fui mánager"

En otro tramo de la charla, aseveró que “Javier (Correa) quiere volver y no sabe como hacer (risas). Ese equipo de categoría 94 tuvo jugadores muy importantes como Mehring, Cuevas, Casado, salimos campeones en Reserva con un gran entrenador como Johansen. Lo más importante es que yo nunca bajé los brazos, sabiendo que tenía muchos jugadores adelante mío”.

Su actualidad lo encuentra en el fútbol mexicano, donde luce la camiseta a préstamo pues su pase es de Benfica. Al respecto, el Flaco dijo que “me quedan cuatro años de contrato con Benfica, mi sueño es volver bien a Colón, estar bien físicamente, aportar mi experiencia, llevar un grupo adelante, cuando miraba desde Lisboa la final de la Sudamericana tenía muchos nervios, ojalá Colón me ponga en una situación así”.

Antes de despedirse le dejó un gran saludo al pueblo sabalero por la llegada de los 115 años: “Que respeten la cuarentena, que se queden en sus casas. Yo tengo a todos mis amigos en Santa Fe. Cuando dije hace dos años, les digo a los hinchas que se queden tranquilos que voy a volver a Colón en un buen momento personal”.