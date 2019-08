Burián: "Queremos pelear todo, pero sin descuidar la Superliga"

Colón atraviesa el mejor momento en lo que va del año, ya que se presentó la dicotomía entre lo firme que se presentaba en la Copa Sudamericana y el pobre rendimiento en la Superliga.

Sin embargo, en pocos días consiguió una victoria clave ante Zulia, para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Sudamericana, a la que acompañó con un valioso triunfo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Superliga, lo que le dio mucho aire en la pelea por la permanencia.

Leonardo Burián habló con los medios luego de la práctica futbolística, donde Pablo Lavallén sorprendió con el equipo que prepara para visitar a Independiente, en el Libertadores de América.

El arquero uruguayo, comenzó diciendo: "Estoy contento por estos dos triunfos consecutivos que necesitábamos, sobre todo el de Superliga para sacarle más diferencia a Gimnasia, que es un rival directo por los promedios. Estamos tranquilos, se trabaja mejor y de buen ánimo. Ahora estamos pendiente de los que viene, que también viene la Copa Argentina la otra semana, e ilusionados con la Copa Sudamericana".

• LEER MÁS: El equipo que comienza a perfilar Lavallén para visitar a Independiente

Mientras que si la cabeza está puesta en la pelea por la permanencia, y dijo: "Hay que enfocarse que estamos peleando en los puestos de abajo y tendremos que afrontarlo ahora de la mejor manera para no llegar apretados al final del campeonato, sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el comienzo para luego no tener que andar con la calculadora en la mano en el final".

"Los resultados ayudan, el equipo viene jugando mejor, encontrando solidez que nos faltó en el semestre pasado. La confianza de los resultados dan ánimo para jugar y así uno va tomando confianza", destacó en otro tramo de la charla.

En cuanto a la disparidad que hay entre estar en una semifinal de Copa, y estar peleando en la Superliga por la permanencia, analizó: "Se habla, sobre todo cuando perdimos algún partido de Superliga, como cuando perdimos contra Patronato que ni nosotros entendemos el cambio de juego de un torneo a otro, hay que corregir para que no suceda ese cambio y afrontar las dos competencias de la misma manera".

También se refirió a cómo lo vio a Ignacio Chicco en el primer partido ante Zulia, y dijo: "Siempre es bueno tener compañeros, en un puesto difícil, cuando te toca hay que rendir. Los errores son cosas que pasan, también me sucedieron. Son las cosas malas que tiene el puesto de arquero. Creo que lo hizo bien y en algún momento le llegará la oportunidad de ser titular".

• LEER MÁS: La oferta por Bernardi es un préstamo sin cargo

Más adelante se refirió a cómo piensa el duelo que se dará ante Independiente y afirmó: "Hay que tratar de que no salga jugando fácil, es lo que potencia al equipo. Trataremos de salir a presionarlos, para cortarles la fluidez en la salida, quitarles la pelota, porque tienen mucha calidad en sus jugadores al tratarse de un equipo grande".

Sobre si el equipo rinde mejor bajo presión, opinó: "Por suerte sí, es necesario, urge, sobre todo por la situación en la Superliga. Es difícil comparar los dos campeonatos, en la Sudamericana es mata y mata, mientras que en el torneo local tenemos algo más de margen para salir a flote. El equipo viene respondiendo bien y esperemos que siga así".

Mientras que también se lo consultó sobre si vio el partido entre Mineiro y La Equidad, serie de donde saldrá el rival en las semifinales de la Sudamericana, y dijo: "Lo vi, fue un partido bastante parejo, La Equidad se plantó muy bien, no pudo mantener la ventaja, pero los brasileños tienen jugadores con mucha jerarquía, tienen dos jugadas y te ganan el partido. Vi que los brasileños patean mucho desde afuera del área por lo que habrá que tener mucho cuidado. A esta altura, por estar en una situación privilegiada, ya no se puede elegir rival".

Y cuando se le preguntó si tendría que elegir prestarle más atención a la Superliga o a la Sudamericana, expresó: "No quisiera elegir ninguno, mientras tengamos chances en todo iremos por todo, pero no tendremos que descuidar la Superliga, porque sabemos que pelear abajo no es lo mismo que estar jugando en Primera tranquilos y con un colchón de puntos. La prioridad tendría que ser hoy sumar puntos en el torneo local".