Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Por estas horas, Colón intensificó las gestiones para reforzar el ataque y Lucas Cano quedó a un paso de sumarse al plantel sabalero

3 de enero 2026 · 17:16hs
Colón está muy cerca de sumar al delantero Lucas Cano.

El plantel de Colón arrancó la pretemporada con varias caras nuevas, pero el director deportivo Diego Colotto junto con la dirigencia avanzan para sumar unos cuantos refuerzos más.

Colón avanza por Lucas Cano

En las últimas horas se confirmó que Federico Lértora se pondrá la camiseta rojinegra y también se avanzó para sumar al lateral derecho Emanuel Beltrán.

Y ahora la búsqueda apunta a reforzar el ataque y este sábado surgió un nuevo nombre. Se trata del delantero Lucas Cano, de 30 años, quien en 2025 jugó en Táchira de Venezuela.

Se menciona que la dirigencia rojinegra habría avanzado para sumar al atacante, quien en 2025, disputó 45 partidos con la camiseta del elenco venezolano y anotó seis goles.

Se trata de un centrodelantero que mide 1.85 y que antes de jugar en Táchira, en 2024 vistió la camiseta de Sportivo Huancayo de Perú. Mientras que en 2023, jugó en Güemes de Salta.

Además de las clubes mencionados, Cano jugó en Argentinos Juniors, Chacarita, San Martín de Tucumán, Arsenal de Sarandí, Deportes La Serena de Chile y Felda United de Malasia.

En toda su carrera, disputó 253 partidos y convirtió 55 goles, además de brindar 15 asistencias. Por lo cual, habrá que ver las próximas horas para saber si se convierte en refuerzo sabalero.

