"Con la camiseta de Colón, lo único que hay que hacer es pelear el ascenso"

Facundo Castro tendrá revancha con la camiseta de Colón en este 2026 y expresó sus sensaciones de cara al comienzo del Torneo de la Primera Nacional

3 de enero 2026 · 14:22hs
Facundo Castro habló del único objetivo que tiene Colón en este 2026.

Facundo Castro tendrá revancha en este 2026. Y es que el delantero tiene contrato con Colón hasta diciembre y Ezequiel Medrán consideró que puede ser importante, pese a que su rendimiento no fue bueno en el segundo semestre del 2025.

El debut de Castro con la camiseta rojinegra fue ideal, ya que en sus primeros minutos como jugador de Colón le marcó un gol a Temperley, pero el equipo terminó perdiendo.

Fue su único gol en Colón y por ello, su continuidad en el plantel era un interrogante. Sin embargo, el delantero se queda en el club y peleará por un lugar dentro de la formación titular.

En la vuelta de Colón a los entrenamientos, Castro dialogó con la prensa y se refirió a los objetivos planteados de cara al comienzo del Torneo de la Primera Nacional.

El análisis de Facundo Castro

Lo más importante es que hay un objetivo claro. Arrancamos el año con energía renovada y muchas ganas, esperando que sea un gran año por el club, por los hinchas y por todos nosotros”, comenzó diciendo.

Y agregó: "Lo único que tenemos que hacer es pelear el ascenso. No cabe otra cosa. Es lo que corresponde cada vez que vestimos esta camiseta, así que vamos a salir a cada partido con ese objetivo".

"Vine con un objetivo y pensando en algo. En los seis meses que estuve pasaron muchas cosas que no fueron normales, pero no es justificación. Sé que tengo que levantar el nivel del semestre pasado y desde que terminó el torneo estoy trabajando para llegar bien al arranque. Y estoy seguro que eso va a pasar", sentenció el delantero.

LEER MÁS: Vidoz destacó el inicio del trabajo en Colón y ratificó el rumbo del proyecto deportivo

En relación a su continuidad en Colón reveló: "No hablamos nada puntual, solamente que tanto el técnico como el director deportivo querían que continúe. Para mí es una confianza muy grande, pero sé que depende de mí estar bien”.

Consultado por el lugar en donde más cómodo se siente dijo: "Yo me siento cómodo dentro del área. Es el lugar en donde más puedo aprovechar mis virtudes. Ojalá tengamos situaciones de gol y de mi parte poder hacer los goles".

En el final, Castro opinó: "Fue una temporada atípica, rara, la del año pasado, con muchas cosas que no pueden volver a suceder. Va a depender mucho de nosotros cambiar esa imagen y apuntar a lo que viene, con un objetivo muy claro desde el 8 de febrero”.

