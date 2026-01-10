Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

La dirigencia de Colón mantuvo un primer encuentro con el representante de Luis Miguel Rodríguez para encaminar su salida, aunque aún no hay acuerdo.

La decisión deportiva ya está tomada y ahora comenzó el proceso administrativo. Colón dio un paso más en la salida del Pulga Rodríguez , luego de que la dirigencia mantuviera una reunión inicial con su representante para avanzar en un acuerdo económico que permita cerrar una etapa histórica dentro del club.

La determinación fue consensuada entre el director deportivo Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán , quienes definieron que el Pulga no formará parte del proyecto deportivo 2026 , ni como jugador ni en ningún otro rol dentro del plantel profesional.

Se trata de una decisión estrictamente futbolística, alineada con la nueva planificación del club, que marca un cambio de ciclo tras una etapa cargada de logros y protagonismo.

LEER MÁS: Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

La reunión que puso el tema en marcha

Según informó el periodista Brian Borra, este viernes 9 se llevó a cabo una reunión entre José Alonso, en representación de la dirigencia sabalera, y el representante del futbolista. El encuentro sirvió como primer acercamiento formal para empezar a encaminar la desvinculación contractual.

Si bien todavía no existe un acuerdo cerrado, las partes comenzaron a dialogar con el objetivo de encontrar una salida ordenada desde lo económico.

Pulga Rodríguez: un ídolo que marcó una era

Luis Miguel Rodríguez dejará Colón como ídolo, capitán, goleador y campeón, protagonista central de la histórica consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021, en la recordada noche de San Juan. Su figura trascendió lo futbolístico y quedó asociada a uno de los momentos más importantes de la historia del club, lo que convierte a esta salida en una de las más sensibles de los últimos años.

Mientras se negocia el acuerdo económico definitivo, la dirigencia busca cerrar el tema sin extender los tiempos, para continuar con la reconfiguración del plantel profesional de cara a la próxima temporada. El Pulga, por su parte, analiza los próximos pasos de su carrera, a la espera de que se formalice una salida que ponga punto final a una etapa imborrable en Colón.