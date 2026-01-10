Uno Santa Fe | Colón | Pulga Rodríguez

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

La dirigencia de Colón mantuvo un primer encuentro con el representante de Luis Miguel Rodríguez para encaminar su salida, aunque aún no hay acuerdo.

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 19:08hs
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

La decisión deportiva ya está tomada y ahora comenzó el proceso administrativo. Colón dio un paso más en la salida del Pulga Rodríguez, luego de que la dirigencia mantuviera una reunión inicial con su representante para avanzar en un acuerdo económico que permita cerrar una etapa histórica dentro del club.

La determinación fue consensuada entre el director deportivo Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán, quienes definieron que el Pulga no formará parte del proyecto deportivo 2026, ni como jugador ni en ningún otro rol dentro del plantel profesional.

Se trata de una decisión estrictamente futbolística, alineada con la nueva planificación del club, que marca un cambio de ciclo tras una etapa cargada de logros y protagonismo.

LEER MÁS: Muchos nombres, una idea: qué revela el mercado de pases de Colón

La reunión que puso el tema en marcha

Según informó el periodista Brian Borra, este viernes 9 se llevó a cabo una reunión entre José Alonso, en representación de la dirigencia sabalera, y el representante del futbolista. El encuentro sirvió como primer acercamiento formal para empezar a encaminar la desvinculación contractual.

Si bien todavía no existe un acuerdo cerrado, las partes comenzaron a dialogar con el objetivo de encontrar una salida ordenada desde lo económico.

Pulga Rodríguez: un ídolo que marcó una era

Luis Miguel Rodríguez dejará Colón como ídolo, capitán, goleador y campeón, protagonista central de la histórica consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021, en la recordada noche de San Juan. Su figura trascendió lo futbolístico y quedó asociada a uno de los momentos más importantes de la historia del club, lo que convierte a esta salida en una de las más sensibles de los últimos años.

Mientras se negocia el acuerdo económico definitivo, la dirigencia busca cerrar el tema sin extender los tiempos, para continuar con la reconfiguración del plantel profesional de cara a la próxima temporada. El Pulga, por su parte, analiza los próximos pasos de su carrera, a la espera de que se formalice una salida que ponga punto final a una etapa imborrable en Colón.

Pulga Rodríguez Colón Reunión
Noticias relacionadas
La Primera Nacional que jugará Colón tendrá menos equipos que el año pasado, dos ascensos y cuatro descensos.

La TV de la Primera Nacional, una definición clave que también mira de cerca Colón

colon eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de mauro peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

se viene en colon la semana de maxima exigencia fisica en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

olmedo se la juega: desde el primer dia quise venir a colon, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"