Colombia presentó su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde integrará el Grupo K con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal. El director técnico Néstor Lorenzo, no incluyó casi ninguna sorpresa en busca del sueño.
Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026
Colombia presentó su lista de 26 convocados para el Mundial, donde integrará el Grupo K con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal
La presencia más destacada para la selección Cafetera es la de su gran estrella, el volante ofensivo James Rodríguez, que pese a llevar casi un año de inestabilidad en todos los clubes a los que va, brilla cada vez que se pone la camiseta de su país.
En la lista también aparecen figuras reconocidas del fútbol argentino, como el mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero, quien probablemente deje River después del Mundial, y el extremo Jaminton Campaz, que se desempeña en Rosario Central, entre otros.
A su vez, una de las grandes ausencias es la de Sebastián Villa, que juega en Independiente Rivadavia de Mendoza y es uno de las grandes figuras del fútbol argentino.
La de este año será la séptima participación para Colombia en un Mundial, luego de las de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.
Su mejor actuación en un Mundial se dio en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue derrotado por el país organizador por 2-1. El debut de Colombia en el Mundial 2026 será el miércoles 17 de junio, cuando se enfrente con Uzbekistán a partir de las 23 (hora de Argentina).
Los convocados de Colombia para el Mundial 2026
Arqueros:
Camilo Vargas
Álvaro Montero
David Ospina
Defensores:
Santiago Arias
Daniel Muñoz
Yerry Mina
Jhon Lucumí
Dávinson Sánchez
Willer Ditta
Johan Mojica
Deiver Machado
Mediocampistas:
Richard Ríos
Gustavo Puerta
Juan Camilo Portilla
Jefferson Lerma
Kevin Castaño
James Rodríguez
Juan Fernando Quintero
Jhon Arias
Jorge Carrascal
Delanteros:
Luis Díaz
Carlos Andrés Gómez
Jaminton Campaz
Juan Camilo Hernández
Jhon Córdoba
Luis Suárez