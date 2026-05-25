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Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Colombia presentó su lista de 26 convocados para el Mundial, donde integrará el Grupo K con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal

25 de mayo 2026 · 17:07hs
Colombia presentó su lista de convocados para el Mundial 2026

Colombia presentó su lista de 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde integrará el Grupo K con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal. El director técnico Néstor Lorenzo, no incluyó casi ninguna sorpresa en busca del sueño.

La presencia más destacada para la selección Cafetera es la de su gran estrella, el volante ofensivo James Rodríguez, que pese a llevar casi un año de inestabilidad en todos los clubes a los que va, brilla cada vez que se pone la camiseta de su país.

En la lista también aparecen figuras reconocidas del fútbol argentino, como el mediocampista ofensivo Juan Fernando Quintero, quien probablemente deje River después del Mundial, y el extremo Jaminton Campaz, que se desempeña en Rosario Central, entre otros.

A su vez, una de las grandes ausencias es la de Sebastián Villa, que juega en Independiente Rivadavia de Mendoza y es uno de las grandes figuras del fútbol argentino.

La de este año será la séptima participación para Colombia en un Mundial, luego de las de Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Su mejor actuación en un Mundial se dio en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue derrotado por el país organizador por 2-1. El debut de Colombia en el Mundial 2026 será el miércoles 17 de junio, cuando se enfrente con Uzbekistán a partir de las 23 (hora de Argentina).

Los convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros:

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Defensores:

Santiago Arias

Daniel Muñoz

Yerry Mina

Jhon Lucumí

Dávinson Sánchez

Willer Ditta

Johan Mojica

Deiver Machado

Mediocampistas:

Richard Ríos

Gustavo Puerta

Juan Camilo Portilla

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Delanteros:

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Jaminton Campaz

Juan Camilo Hernández

Jhon Córdoba

Luis Suárez

Colombia Mundial Néstor Lorenzo
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