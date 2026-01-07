Uno Santa Fe | Colón | Pulga Rodríguez

El futuro del Pulga Rodríguez vuelve al centro de la escena y José Alonso busca una salida en Colón

José Alonso retomará las conversaciones para resolver la situación de Luis Rodríguez en Colón, mientras el delantero sigue licenciado y el club enfrenta una decisión sensible.

El caso Luis Rodríguez volvió a instalarse como uno de los temas más delicados en el día a día de Colón. Con el Pulga licenciado y fuera del proyecto deportivo, el presidente José Alonso se prepara para encarar una charla clave que permita encauzar una definición sin prolongar la incertidumbre.

No se trata de una situación más. El nombre del Pulga atraviesa la historia reciente del club y cualquier movimiento genera impacto puertas adentro y en el ánimo del hincha. Por eso, la dirigencia apunta a resolver el escenario con cautela, pero también con celeridad.

Una decisión deportiva ya tomada por Ezequiel Medrán

Más allá del respeto por la trayectoria del delantero, el rumbo futbolístico de Colón marca otro camino. Luis Rodríguez no será parte del proyecto que encabeza Ezequiel Medrán, una determinación que obliga a encontrar una salida prolija y consensuada. En ese marco, la licencia extendida hasta el 15 de enero funciona como una ventana de tiempo para negociar sin forzar situaciones incómodas, tanto para el jugador como para el cuerpo técnico.

La dificultad central no pasa por lo deportivo, sino por lo contractual. El Pulga tiene vínculo vigente hasta diciembre y una rescisión anticipada supone un costo elevado para el club, que analiza cada paso en función de su realidad económica. Ese escenario obliga a un delicado equilibrio entre las posibilidades financieras de Colón y las condiciones que plantea el entorno del futbolista.

José Alonso, entre la distancia y la urgencia

Aunque Alonso se encuentra fuera de la ciudad por vacaciones, el tema Pulga permanece en agenda. La intención del presidente es retomar las charlas de manera directa con el representante del jugador apenas regrese, con el objetivo de acelerar definiciones. El tiempo empieza a jugar su propio partido y la dirigencia es consciente de que estirar el conflicto puede generar ruido innecesario.

Si no hay acuerdo, el reglamento es claro: Rodríguez deberá reincorporarse a los entrenamientos. Un contexto que nadie desea y que podría tensar un vínculo ya desgastado.

Mientras tanto, la situación genera debate entre los hinchas, no tanto por la decisión deportiva, sino por el modo en que se gestiona la posible salida de un futbolista que dejó una huella profunda en la historia reciente del club. En Colón saben que el desenlace exige rapidez, claridad y sensibilidad política para evitar que el tema escale aún más.

