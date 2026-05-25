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Colón cambia el chip y acelera pensando en Almirante Brown con varios temas a evaluar

Tras el empate con Mitre, Colón tuvo descanso y desde este martes pondrá la mira en visitar a Almirante Brown por la fecha 16 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 18:17hs
Colón cambia el chip y acelera pensando en Almirante Brown con varios temas a evaluar

Prensa Colón

Después de una igualdad que dejó más bronca que conformidad, Colón decidió bajar momentáneamente las revoluciones. El plantel tuvo lunes libre y desde este martes volverá al trabajo con el foco puesto en el próximo desafío: la visita a Almirante Brown por la fecha 16 de la Primera Nacional.

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El encuentro, que inicialmente estaba programado para el domingo, finalmente se disputará el sábado, a las 15.30, en el estadio Fragata Sarmiento. Un cambio que obliga al cuerpo técnico de Ezequiel Medrán a acelerar la planificación y administrar cuidadosamente las cargas físicas en una semana bastante más corta. Justamente ahí aparece la principal preocupación.

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El panorama de Colón

La atención estará puesta especialmente en Federico Rasmussen, quien quedó al margen del último partido por una molestia física y será evaluado para determinar si puede volver a estar disponible.

Alan Bonansea Federico Rasmussen

Pero no es el único caso que genera seguimiento médico. El propio Medrán reveló tras el empate ante Mitre que Julián Marcioni, Darío Damián y Matías Godoy vienen arrastrando sobrecargas musculares, producto del desgaste acumulado y la seguidilla de encuentros. Por eso, durante estos días serán monitoreados de cerca para evitar riesgos mayores.

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El entrenador sabe que necesita llegar con el plantel lo más entero posible a una parada incómoda. Sobre todo porque Colón todavía tiene una deuda importante cada vez que sale de Santa Fe y necesita empezar a sostener afuera lo que muchas veces muestra de local.

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Además, hay otro detalle que empieza a condicionar: Pier Barrios continúa al límite desde lo disciplinario, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría afuera del siguiente compromiso. Así, Colón encara una semana comprimida, con menos margen de trabajo y varias situaciones físicas a resolver. El empate con Mitre ya quedó atrás. Ahora, toda la energía apunta a una visita donde el Sabalero necesita recuperar terreno y volver a demostrar carácter lejos del Brigadier López.

Colón Almirante Brown Ezequiel Medrán
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