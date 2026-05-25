Colón cambia el chip y acelera pensando en Almirante Brown con varios temas a evaluar

Tras el empate con Mitre, Colón tuvo descanso y desde este martes pondrá la mira en visitar a Almirante Brown por la fecha 16 de la Primera Nacional

Después de una igualdad que dejó más bronca que conformidad, Colón decidió bajar momentáneamente las revoluciones. El plantel tuvo lunes libre y desde este martes volverá al trabajo con el foco puesto en el próximo desafío: la visita a Almirante Brown por la fecha 16 de la Primera Nacional.

El encuentro, que inicialmente estaba programado para el domingo, finalmente se disputará el sábado, a las 15.30, en el estadio Fragata Sarmiento. Un cambio que obliga al cuerpo técnico de Ezequiel Medrán a acelerar la planificación y administrar cuidadosamente las cargas físicas en una semana bastante más corta. Justamente ahí aparece la principal preocupación.

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El panorama de Colón

La atención estará puesta especialmente en Federico Rasmussen, quien quedó al margen del último partido por una molestia física y será evaluado para determinar si puede volver a estar disponible.

Alan Bonansea Federico Rasmussen Prensa Colón

Pero no es el único caso que genera seguimiento médico. El propio Medrán reveló tras el empate ante Mitre que Julián Marcioni, Darío Damián y Matías Godoy vienen arrastrando sobrecargas musculares, producto del desgaste acumulado y la seguidilla de encuentros. Por eso, durante estos días serán monitoreados de cerca para evitar riesgos mayores.

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El entrenador sabe que necesita llegar con el plantel lo más entero posible a una parada incómoda. Sobre todo porque Colón todavía tiene una deuda importante cada vez que sale de Santa Fe y necesita empezar a sostener afuera lo que muchas veces muestra de local.

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Además, hay otro detalle que empieza a condicionar: Pier Barrios continúa al límite desde lo disciplinario, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y una más lo dejaría afuera del siguiente compromiso. Así, Colón encara una semana comprimida, con menos margen de trabajo y varias situaciones físicas a resolver. El empate con Mitre ya quedó atrás. Ahora, toda la energía apunta a una visita donde el Sabalero necesita recuperar terreno y volver a demostrar carácter lejos del Brigadier López.