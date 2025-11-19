Uno Santa Fe | Colón | Colón

El candidato a DT de Colón que tiene apuntado Gustavo Abraham

Gustavo Abraham, candidato a presidente de Colón por la lista Pasión Sabalera, tiene un candidato como DT que no es Ezequiel Medrán

19 de noviembre 2025 · 11:40hs
Faltan tan solo 11 días para conocer quien será el próximo presidente de Colón. El domingo 30 se llevarán a cabo las elecciones, de las cuales participarán cinco listas. Una de ellas es Pasión Sabalera que encabeza Gustavo Abraham.

Coleoni es el candidato de Abraham

Y en las últimas, el propio Abraham participó de un debate en el programa institucional Sangre y Luto por Aire de Santa Fe 91.1 con otros tres candidatos (Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena y Carlos Trod) ya que no estuvo presente José Alonso.

Entre varias de las propuestas que detalló, Abraham sorprendió con el nombre del DT que tiene en carpeta, en caso de convertirse en presidente sabalero.

El apuntado es Gustavo Coleoni, máximo candidato a dirigir a Colón, en caso de que Abraham gane las elecciones. El último trabajo del Sapito fue este año dirigiendo a San Miguel.

Esto tiene que ver con que si bien en su momento manifestó la chance de ratificar a Medrán, sabe que el DT actual tiene una oferta de Delfín de Ecuador, pero que más allá de eso, convence el perfil y la trayectoria de Coleoni.

