Colón cortó varias rachas negativas, jugó un buen segundo tiempo y venció a Patronato

Colón volvió a ganar como visitante después de ocho meses y sumó un triunfo por dos goles después de un año. Venció 2-0 a Patronato con goles de Lago y Bonansea

Y un día, Colón volvió a ganar como visitante. Lo hizo en Paraná ante Patronato para vencer 2-0 con goles de Ignacio Lago y Alan Bonansea. El equipo claramente mejoró en relación al partido contra San Telmo.

El Sabalero jugó un buen segundo tiempo, marcando claras diferencias ante un rival muy pobre y antes del cuarto de hora del complemento, liquidó el pleito.

Esta victoria lo posiciona nuevamente en la tabla, ya que lo ubica 2° en la Zona A con 11 puntos, los mismos que Deportivo Morón, pero el Gallo tiene mejor diferencia de gol y por eso está 1°.

Un primer tiempo discreto y con pocas situaciones de gol

Los primeros minutos del partido mostraron a Patronato intentando jugar en campo de Colón y empujando mediante algunas pelotas quietas. No obstante, el partido era parejo y mal jugado.

A los dos equipos les costaba dar tres pases seguidos y la pelota viajaba bastante por arriba. Patronato mostraba como principal argumento ofensivo los centros cruzados desde la izquierda.

Y por esa vía en los primeros 10' se acercó al arco sabalero. Aunque sin generar ninguna chance concreta como para abrir el marcador, más allá de algunos centros buscando a Renzo Reynaga.

Mientras que Colón buscaba con transiciones rápidas para que los carrileros llegaran al fondo y metieran un centro para Alan Bonansea.

Y a los 15' Colón generó la primera chance con un centro de Mauro Peinpil que derivó en Ignacio Lago y el volante ejecutó en el segundo caño un centro que Julián Marcioni conectó con una tijera para que Alan Sosa metiera la pelota en el córner.

Pasaba poco en el partido muchos pases hacia los costados, pero nada hacia adelante. Y a los 21' el que intentó fue Ignacio Antonio con un disparo de media distancia que se fue por encima del horizontal.

A los 25' el que pasó al ataque fue Leandro Allende quien metió un centro al área y Alan Bonasea se anticipó con la pierna zurda pero el remate se fue por arriba del travesaño.

Dentro de un partido parejo, de los dos equipos, el que insinuaba más en ataque era Colón, fundamentalmente a través de la presencia de Bonansea.

Pero con el correr de los minutos, Colón se hizo dueño de la pelota, comenzó a jugar en campo rival y a estar más cerca del arco defendido por Sosa.

Mientras que Patronato se replegaba y buscaba jugar directo con pelotazos frontales para los dos delanteros que perdían el duelo con Pier Barrios y Federico Rasmussen.

El primer tiempo finalizó con un empate lógico, dado que ninguno de los dos equipos hizo méritos como para ir ganando el partido, aún cuando el Sabalero insinuonó un poco más.

Colón aceleró en el segundo tiempo y liquidó el partido rápidamente

En el inicio del segundo tiempo, Colón salió decidido a buscar el partido y a los 2' casi anota luego de que Alan Bonansea de media vuelta remató dentro del área, pero su disparo fue interceptado por un defensor para mandar la pelota al córner.

Y de ese tiro de esquina, Ignacio Lago apareció solo por el segundo caño y a la carrera remató al arco, pero la pelota se fue muy por encima del horizontal.

En esos primeros minutos, Colón imponía condiciones y jugaba en campo de Patronato. Por eso no sorprendió que a los 10' Colón se pusiera arriba en el marcador.

Y lo hizo a través de su futbolista más desequilibrante. Leandro Allende tocó hacia Lago, quien sacó un estupendo derechazo que se metió en el segundo caño para establecer el merecido 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Porquettargasce/status/2038352076514721989&partner=&hide_thread=false "Lago"



Por el golazo del jugador de Colón que vence 1 a 0 a Patronato. pic.twitter.com/tJKIKZNP5P — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

Pese a ponerse arriba en el marcador, Colón siguió buscando para que se cumpla la ley del ex, cuando a los 14' Alan Bonansea empujó al fondo de la red un preciso centro de Julián Marcioni y decretó el 2-0. La acción, la inició Lago con un pase filtrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Porquettargasce/status/2038353838436974780&partner=&hide_thread=false "Ley del Ex"



Por el gol del Alan Bonansea para Colón ante Patronato. pic.twitter.com/cwB7kgUKUH — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

En un par de minutos, el Sabalero liquidó el pleito, ante un rival que nunca lo incomodó. Y pudo aumentar a los 19' pero esta vez Alan Sosa le ganó el duelo a Bonansea.

En cada contra Colón podía aumentar el marcador y estuvo cerca a los 24' con un remate de Lucas Cano que se desvió en Meritello y pasó al lado del caño izquierdo.

A los 32' Patronato estuvo cerca de descontar con un remate de zurda de Federico Bravo que se estrelló en el travesaño, cuando Budiño solo atinaba a mirar.

Con el 2-0 y el correr de los minutos, Colón bajó el ritmo, pero aún así dispuso de alguna chance para anotar, como por ejemplo un cabezazo de Federico Lértora que fue a parar a las manos de Sosa.

Colón volvió al triunfo como visitante después de mucho tiempo, la última vez había sido el 20 de julio del año pasado cuando venció a Central Norte 4-3.

Y además, después de un año ganó por una diferencia de dos goles, dado que el último antecedente, había sido en marzo del 2025 y también ante Central Norte.

Síntesis

Patronato: 1-Alan Sosa; 4-Maximiliano Rueda, 2-Franco Meritello, 6-Santiago Piccioni, 3-Fernando Moreyra; 8-Marcos Enrique, 5-Federico Bravo, 10-Agustín Araujo, 11-Facundo Heredia; 7-Franco Soldano y 9-Renzo Reynaga. DT: Rubén Forestello.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: ST 10' Ignacio Lago (C), 14' Alan Bonansea (C).

Cambios: ST 11' Nahuel Genez x Araujo (P), Brandon Cortés x Reynaga (P), Tomás Attis x Heredia (P), 18' Valentín Pereyra x Enrique (P), 21-Emanuel Beltrán x Allende (C), Lucas Cano x Lago (C), 28' Agustín Toledo x Muñoz (C), 34' Hernán Rivero x Piccioni (P), 46' Sebastián Olmedo x Antonio (C).

Amonestados: Lértora y Budiño (C), Heredia, Enrique, Meritello, Reynaga y Genez (P).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Presbítero Grella.