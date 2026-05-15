Colón y una deuda que persiste: ¿cuánto hace que no gana en Buenos Aires?

El Colón de Ezequiel Medrán visitará a Estudiantes de Buenos Aires en Caseros con la necesidad de romper una estadística que lo persigue desde su descenso a la Primera Nacional.

Desde que perdió la categoría y comenzó su camino en la Primera Nacional, Colón arrastra un problema que se transformó en una verdadera obsesión futbolística: hacerse fuerte lejos del Brigadier López. Y si hay un territorio que se convirtió en una auténtica pesadilla para el Sabalero, ese es Buenos Aires.

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Este fin de semana, el equipo conducido por Ezequiel Medrán afrontará una nueva prueba de carácter cuando visite a Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Ciudad de Caseros, por la fecha 14 de la Zona A. Un partido que pondrá nuevamente bajo la lupa la producción rojinegra fuera de casa.

Un rendimiento que todavía no convence en Colón

En lo que va del campeonato, Colón disputó cinco encuentros como visitante y apenas pudo conseguir una victoria: fue frente a Patronato en Paraná.

El resto del recorrido dejó dos empates —ante Central Norte y Los Andes— y dos derrotas frente a San Telmo y Deportivo Morón.

Más allá de los números generales, el dato que más preocupa tiene relación directa con las presentaciones en suelo bonaerense, donde Colón sigue mostrando una marcada dificultad para imponerse.

Buenos Aires, una materia pendiente

Si se amplía el análisis hacia toda la temporada 2025, el panorama deja todavía más expuesta la deuda rojinegra fuera de Santa Fe.

En ese período, Colón logró apenas tres triunfos como visitante: ante Mitre, frente a Defensores Unidos y contra Central Norte en Salta.

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Pero de esas tres victorias, solamente una ocurrió en territorio bonaerense. Fue en la fecha 17 del campeonato pasado, cuando el equipo dirigido por Andrés Yllana derrotó 1-0 a CADU en Zárate con aquel recordado gol agónico de Christian Bernardi a los 46 minutos del segundo tiempo.

Desde entonces, Buenos Aires volvió a transformarse en un escenario hostil para el Sabalero.

El desafío de Medrán

Ahora será Medrán quien tendrá la responsabilidad de intentar modificar esa tendencia negativa. Hasta aquí, el actual entrenador solamente pudo festejar fuera de Santa Fe en Paraná, frente a Patronato.

Por eso, el cruce ante Estudiantes aparece como mucho más que un partido de campeonato. Será también una prueba de personalidad y madurez para un equipo que pretende pelear el ascenso y que sabe perfectamente que para ser protagonista deberá empezar a sumar con mayor regularidad en las canchas más difíciles de la categoría.

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Y justamente allí radica otra complejidad: gran parte de los equipos más fuertes y competitivos de la Primera Nacional están en Buenos Aires.

Romper esa barrera no solo significaría conseguir tres puntos importantes. También podría representar un golpe anímico y futbolístico clave para un Colón que todavía busca consolidarse definitivamente como candidato.



Síntesis de CADU vs Colón

CADU: Mauricio Aquino; Nahuel Basualdo, Facundo Laumann, Facundo Rassol, Juan Cruz Argüello; Sebastián Sánchez, Martín Caballo, Tomás Ferreyra, Enzo Trinidad; Diego Aguirre y Bautista Carboni. DT: Felipe De la Riva.

Colón: Marcos Díaz; Oscar Garrido, Nicolás Thaller, Brian Negro y Facundo Castet; Federico Jourdan, Alan Forneris, Gallay e Ignacio Lago; Nicolás Talpone; y Emmanuel Gigliotti. DT: Andrés Yllana.

Goles: ST 45′ Bernardi (C))

Cambios: ST 0’ Patroni x Basualdo (CADU); 14’ Taborda y Rossi x Jourdan y Gigliotti (C ); 22’ Toledo x Aguirre (CADU);33’ Giménez x Carboni y Vélez x Ferreyra (CADU); 36’ Bernardi x Gallay (C );

Cancha: CADU

Arbitro: Juan Pablo Loustau