Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón defiende la ventaja en el historial con Estudiantes (BA) en una visita con cuentas pendientes

Colón domina el historial frente a Estudiantes de Caseros, aunque la última vez que se enfrentaron en Buenos Aires el resultado no fue el mejor

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 08:48hs
Colón defiende la ventaja en el historial con Estudiantes (BA) en una visita con cuentas pendientes

IG caestudiantes

Ya concentrado en Capital Federal, Colón tiene la cabeza puesta en un nuevo examen fuera de Santa Fe de este sábado, desde las 15.30, ante Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro contará con arbitraje de Felipe Viola y transmisión de UNO 106.3.

• LEER MÁS: Colón visita a Estudiantes (BA) en busca de defender la cima y dar la talla de visitante

En la previa, los números en el historial entregan datos alentadores para el conjunto santafesino: se enfrentaron en 18 oportunidades, con ocho triunfos rojinegros, cuatro empates y misma cantidad de derrotas.

• LEER MÁS: El único antecedente de Colón con Felipe Viola terminó en una noche caótica en Santa Fe

¿Cómo le fue a Colón la última vez que visitó a Estudiantes de Caseros?

Sin embargo, el antecedente más cercano no trae buenos recuerdos para los santafesinos. La última vez que se vieron las caras fue el 29 de septiembre de 2025, justamente en el estadio Ciudad de Caseros, donde Estudiantes se impuso 1-0 gracias al gol convertido por Mateo Acosta.

Embed - ¡#ESTUDIANTES le GANÓ a #COLÓN en CASEROS! | Estudiantes BsAs 1–0 Colón | Resumen

Aquella caída expuso nuevamente una dificultad que Colón todavía intenta resolver: sostener fuera de casa lo bueno que muestra en el Brigadier López. Por eso, el partido de este sábado tendrá un valor extra. No solo por la pelea en la parte alta de la tabla, sino también por la necesidad de romper una tendencia incómoda cada vez que sale de Santa Fe.

• LEER MÁS: Los jugadores de Colón que van tomando nota sobre las amarillas

El historial acompaña. El presente lo mantiene expectante. Ahora, Colón buscará transformar esos antecedentes favorables en puntos concretos en una cancha donde la última imagen quedó lejos de lo esperado.

Colón historial Estudiantes (BA)
Noticias relacionadas
los jugadores de colon que van tomando nota sobre las amarillas

Los jugadores de Colón que van tomando nota sobre las amarillas

colotto juega al anticipo y gestiona para reforzar a colon en el segundo semestre

Colotto juega al anticipo y gestiona para reforzar a Colón en el segundo semestre

campisi le tiro toda la presion a colon: es el mejor equipo de la categoria

Campisi le tiró toda la presión a Colón: "Es el mejor equipo de la categoría"

emelec abre el paraguas ante la avanzada de colon por el caso neris

Emelec abre el paraguas ante la avanzada de Colón por el caso Neris

Lo último

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Último Momento
El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

Mientras todos miraban a otros, Unión encontró a su principal asistidor en el Apertura

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Ovación
River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Liga Próximo: se completó la penúltima fecha de la fase regular

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Todo lo que se jugará en las inferiores de damas en la ASB por la fecha 10

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

Gimnasia ratificaría a Ariel Pereyra como entrenador para el segundo semestre

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

El Mundial ya se juega en las pantallas: cómo y dónde ver a la Selección en 2026

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe