Colón defiende la ventaja en el historial con Estudiantes (BA) en una visita con cuentas pendientes

Colón domina el historial frente a Estudiantes de Caseros, aunque la última vez que se enfrentaron en Buenos Aires el resultado no fue el mejor

Ya concentrado en Capital Federal, Colón tiene la cabeza puesta en un nuevo examen fuera de Santa Fe de este sábado, desde las 15.30, ante Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro contará con arbitraje de Felipe Viola y transmisión de UNO 106.3.

En la previa, los números en el historial entregan datos alentadores para el conjunto santafesino: se enfrentaron en 18 oportunidades, con ocho triunfos rojinegros, cuatro empates y misma cantidad de derrotas.

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¿Cómo le fue a Colón la última vez que visitó a Estudiantes de Caseros?

Sin embargo, el antecedente más cercano no trae buenos recuerdos para los santafesinos. La última vez que se vieron las caras fue el 29 de septiembre de 2025, justamente en el estadio Ciudad de Caseros, donde Estudiantes se impuso 1-0 gracias al gol convertido por Mateo Acosta.

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Aquella caída expuso nuevamente una dificultad que Colón todavía intenta resolver: sostener fuera de casa lo bueno que muestra en el Brigadier López. Por eso, el partido de este sábado tendrá un valor extra. No solo por la pelea en la parte alta de la tabla, sino también por la necesidad de romper una tendencia incómoda cada vez que sale de Santa Fe.

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El historial acompaña. El presente lo mantiene expectante. Ahora, Colón buscará transformar esos antecedentes favorables en puntos concretos en una cancha donde la última imagen quedó lejos de lo esperado.