Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras

La denuncia de la madre permitió la intervención de la PDI y la detención del sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia por una investigación por delitos contra la integridad sexual agravados.

29 de julio 2026 · 12:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijastras, de 10 y 12 años, en reiteradas oportunidades. La causa es investigada por la fiscal Vivian Galeano.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por la madre de las menores, una mujer de 31 años, quien manifestó ante la Justicia que su pareja habría cometido los abusos sexuales contra sus hijas en distintas ocasiones.

A partir de esa denuncia, la fiscal ordenó una serie de medidas investigativas que fueron ejecutadas por efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI.

Detención del acusado en la ciudad de Santa Fe

Como resultado de las tareas realizadas, los investigadores se presentaron en un domicilio de la ciudad de Santa Fe, donde concretaron la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales L. D. Q., de 33 años.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual agravados.

Debido a la naturaleza del caso y para preservar la identidad de las víctimas, no se difundieron mayores detalles sobre la investigación. La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

hombre Detenido abuso
Noticias relacionadas
La mujer detenida en la ciudad de Esperanza 

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

investigan como un hombre termino con una manguera en el esofago y lucha por su vida en el hospital cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Allanamiento policial: detuvieron a dos hombres en barrio Schneider por abuso de armas.

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

El hombre fue detenido en las últimas horas.

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Lo último

Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

Último Momento
Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

Colón define al sucesor de Medrán: cómo está la carrera por el nuevo DT

Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

Nuevo Puente Carretero: comenzaron los pilotes sobre el río Salado y ratifican la fecha de finalización

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras

Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras

Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

Ovación
Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

La dirigencia de Unión sigue en alerta por posibles ventas de último momento

La dirigencia de Unión sigue en alerta por posibles ventas de último momento

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Se presentó el Mundial de Flat Track que se hará en Totoras

Policiales
B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal