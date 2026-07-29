Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras

La denuncia de la madre permitió la intervención de la PDI y la detención del sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia por una investigación por delitos contra la integridad sexual agravados.

La Policía de Investigaciones (PDI) , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijastras , de 10 y 12 años , en reiteradas oportunidades. La causa es investigada por la fiscal Vivian Galeano .

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por la madre de las menores , una mujer de 31 años , quien manifestó ante la Justicia que su pareja habría cometido los abusos sexuales contra sus hijas en distintas ocasiones.

A partir de esa denuncia, la fiscal ordenó una serie de medidas investigativas que fueron ejecutadas por efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI.

Detención del acusado en la ciudad de Santa Fe

Como resultado de las tareas realizadas, los investigadores se presentaron en un domicilio de la ciudad de Santa Fe, donde concretaron la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales L. D. Q., de 33 años.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual agravados.

Debido a la naturaleza del caso y para preservar la identidad de las víctimas, no se difundieron mayores detalles sobre la investigación. La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.