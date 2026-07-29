Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

Leonardo Madelón tiene delineada la base para el partido del sábado, desde las 15.30, en el Víctor Legrotaglie. Sin embargo, la formación dependerá de un factor determinante: el levantamiento de las inhibiciones que todavía pesan sobre el club.

Unión comenzó a transitar la semana con la mira puesta en el compromiso del próximo sábado, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Juan Pablo Loustau y marcará el regreso del Tatengue a la competencia, luego de no haber jugado en la segunda jornada.

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El equipo de Leonardo Madelón llega con más tiempo de trabajo que el habitual, ya que su partido frente a Lanús fue postergado debido a la participación del Granate en el repechaje de la Copa Sudamericana ante Cienciano. Ese encuentro se disputará la próxima semana, por lo que el entrenador pudo enfocarse exclusivamente en preparar la visita a Mendoza.

Las inhibiciones condicionan el armado del equipo en Unión

Hoy, el principal interrogante no pasa por una cuestión futbolística, sino administrativa. La posibilidad de utilizar a los refuerzos dependerá exclusivamente de que FIFA levante las inhibiciones que todavía pesan sobre la institución.

Si eso ocurre antes del cierre de la semana, Madelón podría introducir varias modificaciones respecto del equipo que igualó 1-1 con Platense en Vicente López.

Una de ellas estaría en el sector izquierdo del mediocampo, donde Mauro Luna Diale tiene chances de ingresar por Brahian Cuello.

También podría producirse el debut oficial de Joaquín Mosqueira, quien pelea un lugar con Emilio Giaccone en la mitad de la cancha.

En ataque aparece otra de las grandes dudas. Eric Ramírez podría ganarse un lugar entre los titulares en reemplazo de Misael Aguirre, para acompañar a Cristian Tarragona.

Por su parte, Ignacio Malcorra y Juan De Dios Pintado, si son habilitados, aparecen como alternativas para integrar el banco de suplentes.

Madelón aguarda por varias evoluciones físicas en Unión

El entrenador también sigue de cerca la recuperación de algunos futbolistas que podrían ampliar el abanico de opciones.

Uno de ellos es Maizon Rodríguez, quien no pudo estar presente en el debut por una molestia física. En estos días será evaluado para determinar si está en condiciones de regresar. Si responde favorablemente, incluso podría ocupar un lugar en la defensa, aunque Tomás Fagioli también aparece como alternativa.

Otra buena noticia pasa por Marcelo Estigarribia, que esta semana volvió a entrenarse con normalidad luego de dejar atrás el problema en uno de sus tobillos que lo marginó durante gran parte de la pretemporada. Si bien todavía necesita sumar ritmo futbolístico, comienza a meterse nuevamente en la consideración del cuerpo técnico.

Quien, en cambio, tendría muy pocas chances de estar es Valentín Cerrudo. El juvenil sufrió un profundo corte en el rostro tras recibir el penal que derivó en el empate frente a Platense y, debido a los puntos de sutura que le colocaron, quedaría al margen para este compromiso.

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Con ese panorama, y siempre sujeto a la resolución de las inhibiciones, Madelón imagina el siguiente equipo: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone o Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale o Brahian Cuello; Eric Ramírez o Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

En Unión las próximas horas serán determinantes. La parte futbolística parece bastante encaminada, pero el verdadero partido se juega fuera de la cancha: la habilitación de los refuerzos terminará definiendo el plan con el que el Tatengue buscará su primera victoria del campeonato en Mendoza.