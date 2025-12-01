Uno Santa Fe | Colón | Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Con el triunfo de José Alonso, Ezequiel Medrán avanza en su proyecto y habría tres jugadores que considera fundamentales para Colón

1 de diciembre 2025 · 17:48hs
El triunfo de José Alonso abrió una nueva etapa en Colón y, en paralelo, le dio a Ezequiel Medrán el aval para seguir construyendo su proyecto. El flamante presidente ya había adelantado que le gusta el perfil del DT y que tiene grandes chances de continuar en 2026.

Ese voto de confianza le permitió al técnico trabajar con tiempo, evaluar rendimientos y comenzar a delinear qué clase de equipo quiere para la reconstrucción que se viene.

Los intocables para Medrán en Colón

Esa reconstrucción será profunda. Colón atraviesa un proceso de refundación, con una limpieza importante del plantel donde quedarán muy pocos. Sin embargo, en medio de un año de rendimiento colectivo escaso, Medrán identificó tres futbolistas que considera imprescindibles: Ignacio Lago, Nicolás Talpone y Facundo Castet.

Nicolás Talpone

En la consideración del DT, los tres representan valores que todavía pueden potenciarse y que, además, forman parte del patrimonio del club, un punto clave en un momento económico delicado. El cuerpo técnico cree que, con un entorno más sólido, pueden elevar su nivel.

El resto del plantel, incluso quienes poseen contrato vigente, podrían ser prescindibles. La idea de Medrán y de la nueva dirigencia es tener libertad para reconstruir el funcionamiento desde cero, sin condicionamientos heredados, por más que lo económico puede ser un escollo. Claro está, el plan también dependerá del mercado: si alguna oferta relevante llega por estas tres piezas, la ecuación podría cambiar. Por lo pronto, son algunas de las cosas que se van conociendo del Colón que planea Medrán.

