El uno por uno de Colón en la resonante victoria ante Deportivo Madryn

Colón sacó adelante un partido complicado, con el muy buen rendimiento de varios de sus futbolistas y un gran debut de Franco García

El uno por uno de Colón en la victoria ante Deportivo Madryn.

Matías Budiño (5): Responsable directo en el gol de Servetto, dado que era un cabezazo fácil de controlar, antes había tenido una ataja estupenda ante un remate de Meli y en el final una buena tapada ante un disparo de Calleros.

Mauro Peinipil (6): Participación directa en el primer gol apareciendo en ataque para bajar de cabeza el balón y terminar habilitando a Marcioni. Estuvo más concentrado y atento que otros partidos.

Nicolás Thaller (5): Estaba jugando un partido discreto ya que el rival no exigía mucho en ataque, pero una lesión muscular lo dejó afuera del partido a los 35' del primer tiempo.

Sebastián Olmedo (6): Sobrio partido, sin complicarse se mostró expeditivo y sin cometer errores. Una buena actuación luego de algunos partidos en los que dejó dudas.

Leandro Allende (6): Un centro perfecto para el gol de Bonansea, pasó al ataque en el final y eso sin dudas que un aspecto para valorar. En la marca, ganó más de lo que perdió.

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Ignacio Antonio (5): Rápidamente amonestado, corrió y batalló en la zona media, pero no más que eso. Su salida coincidió con un Colón más protagonista.

Federico Lértora (5): Con la lesión de Thaller fue a jugar como marcador central. En el gol de Deportivo Madryn quedó pagando por arriba, con oficio intentó suplir algunas dificultades por jugar en una posición en la que no está acostumbrado.

Matías Muñoz (5): Un trabajo de mucho desgaste, corrió y estuvo en la fricción, le faltó quizás animarse un poco más en ataque, pero no desentonó.

Julián Marcioni (7): Cada vez que encaró generó peligro, pero además terminó marcando el gol del empate con una volea dentro del área. Volvió a mostrar su mejor versión.

Darío Sarmiento (6): Siempre intenta, encara busca asociarse, se nota que es un jugador con buena técnica y al que le falta terminar mejor algunas jugadas. Igual fue importante mientras estuvo en cancha.

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Alan Bonansea (7): Estaba jugando un partido similar a los de siemprec, chocando más de lo que podía prevalecer en ataque, pero en el final metió un golazo de cabeza para sacarse la mufa y darle el triunfo a Colón.

Agustín Toledo (6): Buen ingreso, le dio mayor dinámica a la zona media, corrió mucho y llegó a posición de ataque, lo negativo fue que no definió bien la hora del remate final.

Franco García (7): Debutó con la camiseta de Colón y no le pesó para nada, entró en un contexto complicado, pero le cambió la cara al ataque, encaró ganó siempre, generó infracciones y revitalizó el ataque sabalero.

Máximo Ingravidi (-): Jugó el último cuarto de hora y cuando debió intervenir mostró seguridad para jugar la pelota sin arriesgar y darle un destino seguro.