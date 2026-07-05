Medrán infló el pecho en Colón: "El equipo contagió y se sintió extremadamente competitivo"

El entrenador de Colón destacó el compromiso de sus jugadores tras el triunfo sobre Deportivo Madryn en el Abel Sastre. Valoró la respuesta del plantel ante las bajas, los cambios que debió realizar durante el partido y afirmó que "es un gran arranque para la segunda rueda".

Colón dio un golpe de autoridad en Puerto Madryn. En un partido que se presentaba como una verdadera prueba de carácter, el Sabalero derrotó 1-0 a Deportivo Madryn y comenzó la segunda rueda de la Primera Nacional con una victoria que lo mantiene en la pelea por el ascenso.

Tras el encuentro, Ezequiel Medrán resaltó el compromiso del plantel para sobreponerse a las ausencias y a las dificultades que fueron apareciendo durante el desarrollo del juego, convencido de que el equipo dio una muestra de personalidad.

"Hoy el equipo contagió, se sintió extremadamente competitivo y eso a uno lo pone realmente feliz", resumió el entrenador.

Un triunfo que fortalece al grupo, según el DT de Colón

Para Medrán, la victoria en el Abel Sastre es consecuencia del trabajo realizado durante el receso y del compromiso que mostró el plantel en las últimas semanas.

"En estos 15 días hemos trabajado mucho, hemos profundizado en el trabajo, en el diálogo y en el día a día. Esperemos que esta victoria sea un gran arranque para la segunda rueda de Colón", sostuvo.

El DT también destacó el valor de sumar nuevamente de visitante, una materia que el equipo necesitaba mejorar.

"Logramos una gran victoria con Defensores de Belgrano y hoy terminamos de consolidar otra gran victoria. Sabemos la complejidad del torneo y la paridad que existe, pero el equipo respondió muy bien".

"Todo nace del compromiso"

El entrenador fue consultado por la respuesta del equipo pese a las bajas de jugadores importantes como Federico Rasmussen, Pier Barrios e Ignacio Lago, además de la lesión de Nicolás Thaller durante el encuentro.

Lejos de poner el foco en las ausencias, Medrán remarcó la fortaleza colectiva. "Cuando uno está comprometido, esto surge natural. Hay compromiso, diálogo y una fluidez que vamos construyendo en el día a día. Muchas veces aparecen dificultades, porque Colón demanda protagonismo permanentemente, pero no hay que perder la calma. Hay que trabajar con convicción y creer en lo que hacemos".

Y agregó: "Después tenemos la posibilidad de demostrar todo eso cuando competimos y hoy el equipo lo hizo de una manera realmente muy buena".

Los cambios que modificaron el partido para Colón

Uno de los puntos altos de la conferencia fue el análisis de las variantes que terminaron siendo decisivas. Medrán elogió el ingreso de Agustín Toledo, quien reemplazó al lesionado Thaller, y también el aporte de Franco García, que debutó con la camiseta rojinegra.

"Toledo rápidamente se incorporó bien en la zona media, le dio dinámica al equipo y fue importante el nivel que mostró. Lo mismo cuando Sarmiento pasó hacia adentro y García ingresó por la banda. Tuvimos profundidad, desdoblamos con los laterales y cargamos muy bien el área".

Además, confirmó que la salida de Thaller preocupa al cuerpo técnico. "Seguramente se trate de una lesión. Habrá que esperar los estudios, pero todo indica que será una baja".

Una variante que ya estaba trabajada en Colón

La lesión del defensor obligó a modificar la estructura defensiva y a retrasar a Federico Lértora como marcador central.

Según explicó Medrán, no fue una improvisación. "Lo habíamos trabajado durante la semana. Sabíamos que existía la posibilidad por la situación de Barrios y la suspensión de Rasmussen. Había probado con Lértora y también con un juvenil. En ese momento opté por la experiencia de Federico y por darle más dinámica al mediocampo con Toledo".

El entrenador volvió a destacar el rendimiento del volante. "Entró con un muy buen nivel y eso pone contento porque uno ve cómo trabaja todos los días. Que hoy haya ayudado a Colón de esa manera es realmente importante".

"El grupo responde en los momentos límite"

Por último, Medrán valoró la personalidad que mostró el equipo en un partido de enorme importancia para las aspiraciones del club.

"Los técnicos siempre estamos tratando de construir. Este es un grupo que responde en los momentos límite y hoy volvió a hacerlo. Arrancó la segunda rueda, sabemos que la ilusión es muy grande y el equipo entendió cómo había que jugar este partido".

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Con el triunfo en Puerto Madryn, Colón quedó tercero en la Zona A, a dos puntos del escolta Deportivo Morón y a cinco del nuevo líder Ferro. Más allá de la tabla, Medrán se fue conforme porque vio en su equipo algo que considera indispensable para pelear el ascenso: compromiso, personalidad y respuestas en un escenario de máxima exigencia.