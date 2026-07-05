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El minuto a minuto de Colón ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre

Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nicolás Servetto, se lo dio vuelta a Deportivo Madryn, a quien le ganó por 2-1 en el Abel Sastre, con los tantos de Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Ovación

Por Ovación

5 de julio 2026 · 15:04hs
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El minuto a minuto de Colón ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre

Prensa Colón
El minuto a minuto de Colón ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre

El momento de la verdad comenzó para Colón. Con la primera rueda ya en el pasado y la pelea por la cima al rojo vivo, el Sabalero se lo da vuelta a Deportivo Madryn, y le ganó por 2-1 en el estadio Abel Sastre, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. Nicolás Servetto, con complicidad de Matías Budiño, anotó a los 7' del complemento, para el local, y lo empardó Julián Marcioni, a los 24'. A los 42' Alan Bonansea rompió su maleficio personal y anotó el segundo para el conjunto de Ezequiel Medrán.

Arrancó el partido entre Deportivo Madryn y Colón

Colón ya visita a Deportivo Madryn, en el estadio Abel Sastre, en el arranque de la segunda rueda de la Primera Nacional, con el objetivo de volver a la victoria para prenderse bien arriba en la Zona A, donde está a cinco puntos de la cima.

PT 1' Se salvó Colón en la primera clara del partido

La tuvo Deportivo Madryn tras una mala entrega de Matías Muñoz. De casualidad no terminó la jugada en gol. Se salvó Colón.

PT 35' Cambio en Colón: se retira el lesionado Thaller

Nicolás Thaller pidió el cambio con una molestia en la porte posterior del muslo derecho y fue reemplazado por Agustín Toledo. Colón y Deportivo Madryn igualan 0-0.

PT 44' La tuvo Colón con un remate de Marcioni

Tras una gran contra, Marcioni estuvo entre rematar al arco y habilitar a Bonansea, y la pelota se fue cruzada afuera. Colón sigue 0-0 con Deportivo Madryn.

Final del primer tiempo en el Abel Sastre

Colón y Deportivo Madryn, en un partido muy friccionado y con pocas chances frente a los arcos, empatan 0-0 en el Abel Sastre.

¡Comenzó el segundo tiempo en Madryn!

Colón está empatando sin goles frente a Deportivo Madryn en el Abel Sastre en el arranque de la segunda rueda de la Primera Nacional.

ST 1' Se salvó Colón en dos ocasiones

Primero Meli sacó un gran remate que Budiño sacó al córner, mientras que luego Gutiérrez se lo perdió tras el tiro de esquina. Colón sigue 0-0 con Deportivo Madryn.

ST 6' La tuvo Colón con un remate de Muñoz

Una mala salida del arquero Bonnin terminó con un remate de Matías Muñoz que pegó en el costado del arco.

ST 7' Gol de Deportivo Madryn: Servetto pone el 1-0 ante Colón

Floja marca de Federico Lértora, mala respuesta de Budiño y gol de Servetto para el 1-0 de Deportivo Madryn ante Colón en el Abel Sastre.

ST 10' Gran jugada de contra de Colón que tuvo el empate

Darío Sarmiento comandó un gran contragolpe, la pelota le llegó a Toledo que definió por arriba. Colón sigue perdiendo ante Deportivo Madryn por 1-0.

ST 16' La tuvo Colón con Guachi García

Colón la tuvo con una gran habilitación a Guachi García que la sacaron al córner. Tras esa ejecución la sacaron en la línea. Colón va con todo en busca del empate ante Deportivo Madryn.

ST 24' ¡¡¡Gol de Colón!!! Marcioni anota el empate ante Deportivo Madryn

Una gran jugada por izquierda, la peleó Bonansea, y Marcioni empata el partido para Colón ante Deportivo Madryn.

ST 42' ¡¡¡Gol de Colón!!!

Alan Bonansea rompe su maleficio personal, anota el segundo y el Sabalero ahora le gana a Deportivo Madryn por 2-1 en el Abel Sastre

Final del partido: ¡¡¡Colón dio el golpe en Madryn!!!

Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nicolás Servetto, lo dio vuelta y le ganó por 2-1 a Deportivo Madryn, con los goles de Julián Marcioni y Alan Bonansea | El Sabalero quedó tercero en la Zona A

Formaciones de Deportivo Madryn y Colón

Deportivo Madryn: 1-Yair Bonnin; 4-Álvaro Dionisio, 2-Alejandro Gutiérrez, 6-Claudio Corvalán y 3-Diego Martínez; 7-Gabriel Budiño, 5-Federico Recalde, 8-Marcelo Meli y 10-Camilo Machado; 11-Leonardo Martinucci y 9-Nicolás Servetto. DT: Luis García.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Sebastián Olmedo y 3-Leandro Allende; 5-Federico Lértora y 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 8-Ignacio Antonio y 10-Darío Sarmiento; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Abel Sastre.

Árbitro: Gastón Monson Brizuela.

Colón Deportivo Madryn Sastre
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