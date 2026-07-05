El minuto a minuto de Colón ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre

Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nicolás Servetto, se lo dio vuelta a Deportivo Madryn, a quien le ganó por 2-1 en el Abel Sastre, con los tantos de Julián Marcioni y Alan Bonansea.

El momento de la verdad comenzó para Colón. Con la primera rueda ya en el pasado y la pelea por la cima al rojo vivo, el Sabalero se lo da vuelta a Deportivo Madryn, y le ganó por 2-1 en el estadio Abel Sastre, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. Nicolás Servetto, con complicidad de Matías Budiño, anotó a los 7' del complemento, para el local, y lo empardó Julián Marcioni, a los 24'. A los 42' Alan Bonansea rompió su maleficio personal y anotó el segundo para el conjunto de Ezequiel Medrán.