El momento de la verdad comenzó para Colón. Con la primera rueda ya en el pasado y la pelea por la cima al rojo vivo, el Sabalero se lo da vuelta a Deportivo Madryn, y le ganó por 2-1 en el estadio Abel Sastre, por la fecha 20 de la Zona A de la Primera Nacional. Nicolás Servetto, con complicidad de Matías Budiño, anotó a los 7' del complemento, para el local, y lo empardó Julián Marcioni, a los 24'. A los 42' Alan Bonansea rompió su maleficio personal y anotó el segundo para el conjunto de Ezequiel Medrán.
El minuto a minuto de Colón ante Deportivo Madryn en el Abel Sastre
Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nicolás Servetto, se lo dio vuelta a Deportivo Madryn, a quien le ganó por 2-1 en el Abel Sastre, con los tantos de Julián Marcioni y Alan Bonansea.
Por Ovación
5 de julio 2026 · 15:04hs
Formaciones de Deportivo Madryn y Colón
Deportivo Madryn: 1-Yair Bonnin; 4-Álvaro Dionisio, 2-Alejandro Gutiérrez, 6-Claudio Corvalán y 3-Diego Martínez; 7-Gabriel Budiño, 5-Federico Recalde, 8-Marcelo Meli y 10-Camilo Machado; 11-Leonardo Martinucci y 9-Nicolás Servetto. DT: Luis García.
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Sebastián Olmedo y 3-Leandro Allende; 5-Federico Lértora y 7-Matías Muñoz; 11-Julián Marcioni, 8-Ignacio Antonio y 10-Darío Sarmiento; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Estadio: Abel Sastre.
Árbitro: Gastón Monson Brizuela.