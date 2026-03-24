Colón estuvo cerca de sumar al juvenil que es la gran figura de Boca

Tomás Aranda de apenas 18 años es una de las figuras de Boca. Viene de marcar su primer gol y en este mercado de pases estuvo cerca de llegar a Colón

En el último mercado de pases, la dirigencia de Colón junto con el director deportivo Diego Colotto, estuvieron hasta último momento en la búsqueda de un volante ofensivo, que pudiera desempeñarse como enganche.

Era sin dudas, el puesto en el que Colón no se había reforzado y tanto el DT Ezequiel Medrán como Colotto, entendían que para completar el plantel, se precisaba de un jugador con esas características.

Lo cierto es que en su momento, se habló de negociaciones con equipos grandes de Primera División para intentar sumar algún jugador de Reserva que viniera a sumar experiencia.

Y en ese aspecto, se mencionaba que Colón había puesto la mira en algunos futbolistas de Boca. Este martes, en la web de TyC Sport se menciona que el Sabalero estuvo muy cerca de sumar a Tomás Aranda.

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El enganche de 18 años, es una de las figuras de Boca y viene de marcar su primer gol ante Instituto. El volante debutó este año, pero jugaba en Reserva y Claudio Úbeda ni siquiera lo llevó a la pretemporada.

Apareció por necesidad y rápidamente se ganó un lugar en el equipo, mostrándose como el socio ideal para Leandro Paredes y mejorando a Boca en la faz ofensiva.

Con vínculo firmado hasta diciembre de 2029, el Xeneize se garantizó su continuidad cuando aparecieron varios equipos a buscarlo a préstamo (estuvo cerca de pasar a Colón)", indica TyC Sports.