La insólita e interminable racha negativa de Colón frente a San Telmo

Colón no le gana a San Telmo desde 1965, pero además, el Sabalero acumula siete derrotas consecutivas ante el Candombero

San Telmo se convirtió en una pesadilla para Colón. Y es que el Sabalero mantiene una racha negativa con el Candombero que lleva más de seis décadas.

Las estadísticas son abrumadoras e impactantes. La última vez que Colón le ganó a San Telmo fue en 1965, año en el que el equipo rojinegro ascendió a Primera División.

Una racha negativa que parece no tener fin

Y si bien es cierto que desde 1965 hasta la fecha jugaron apenas siete partidos, la realidad indica que aunque parezca mentira, los siete encuentros los terminó ganando San Telmo.

Así las cosas, Colón acumula siete derrotas consecutivas contra el elenco de la Isla Maciel. Las dos primeras fueron en Primera División en 1976 y las cinco siguientes en el Torneo de la Primera Nacional.

Después de 48 años, Colón y San Telmo se volvieron a ver las caras por la 17° fecha del Torneo de la Primera Nacional 2024. El partido se jugó en la Isla Maciel y San Telmo se impuso por 2-0 con goles de Franco Ayunta y Hernán López en contra.

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Mientras que por la segunda rueda, el Sabalero recibió al Candombero en el estadio Brigadier López y San Telmo ganó 1-0 con gol del lateral Rodrigo Ayala.

En el Torneo de la Primera Nacional 2025, Colón cayó como local 1-0 con gol de Elías Brítez en tiempo de descuento por un grosero error de Marcos Díaz. Y en la segunda rueda, de local el Candombero ganó 1-0 con gol de Sebastián Cocimano.

Y el último antecedente se dio el domingo, cuando San Telmo derrotó a Colón 3-1 con goles de Joel González en dos ocasiones y Franco Tisera. Para el Sabalero anotó Alan Bonasea.