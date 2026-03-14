Colón venció al líder Acassuso: así fue el uno por uno en el Brigadier López

Colón derrotó 1-0 a Acassuso con un golazo de Ignacio Lago por la fecha 5 de la zona A de la Primera, con una actuación sobresaliente de Ignacio Lago

En una noche exigente en el Estadio Brigadier López , Colón superó 1-0 a Acassuso , líder de la Primera Nacional , con un golazo de Ignacio Lago que destrabó un partido muy disputado. Con arbitraje de Gonzalo Pereira y transmisión de UNO 106.3 , el Sabalero sumó un triunfo clave ante un rival directo.

Marcos Budiño (6): el arquero no tuvo demasiado trabajo durante el partido , pero cuando fue exigido respondió con seguridad. Su intervención más importante llegó en una jugada peligrosa donde resolvió con precisión quirúrgica , prácticamente en el borde del área, evitando lo que pudo haber sido el empate visitante.

Mauro Peinipil (5): su partido tuvo altibajos defensivos. En determinadas acciones cometió errores que Colón pudo haber pagado caro, especialmente en una jugada que terminó resolviendo Budiño. Más allá de esos momentos, logró sostener su posición en un encuentro que exigió concentración permanente.

Pier Barrios (7): el defensor fue una de las sorpresas ofensivas del equipo. En varios pasajes se animó a proyectarse en ataque y hasta protagonizó dos centros de gran calidad, propio de un volante creativo.

Federico Ramussen (5): es sinónimo de seguridad. Bien ubicado, jugando simple y sin arriesgar en la salida.

Facundo Castet (3): el lateral no tuvo una buena presentación. A los pocos minutos del segundo tiempo protagonizó una acción desmedida que derivó en tarjeta amarilla, condicionando su desempeño. Con el correr del encuentro cometió otras infracciones y quedó al borde de la expulsión, lo que obligó al equipo a extremar cuidados en ese sector.

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Ignacio Lago (8): fue uno de los futbolistas más determinantes del partido. Bien abierto sobre la banda derecha, actuó prácticamente como extremo y fue constantemente buscado por sus compañeros. Su calidad técnica fue clave para generar peligro y terminó marcando el gol que definió el encuentro.

Ignacio Lago UNO Santa Fe | José Busiemi

Federico Lértora (6): el mediocampista dejó señales positivas en el mediocampo. Demostró que está en condiciones físicas de jugar desde el arranque y volvió a exhibir su habitual criterio para distribuir la pelota. Su presencia aportó equilibrio y experiencia en un partido exigente.

Ignacio Antonio (5): mostró voluntad para asociarse en ataque, especialmente buscando conexiones con Ignacio Lago. Intentó participar en la construcción ofensiva, aunque sin lograr continuidad en todas las jugadas.

Conrado Ibarra (3): no logró destacarse como en otras oportunidades. Su influencia ofensiva fue limitada y tampoco tuvo demasiadas intervenciones defensivas de peso. Fue un partido discreto, sin demasiadas oportunidades para mostrarse en plenitud.

Lucas Cano (5): mostró que no es solamente un delantero de área. En varios pasajes aportó calidad con cambios de frente y búsqueda de profundidad. Sin embargo, apareció en pocas jugadas y su participación fue intermitente, motivo por el cual fue reemplazado a los 10 minutos del segundo tiempo.

Alan Bonansea (5): el delantero fue uno de los jugadores que más sacrificio mostró en el frente de ataque. Se movió por todo el sector ofensivo, presionó y buscó espacios constantemente, aportando movilidad y desgaste para la defensa rival, pero estuvo lejos de su gran rendimiento habitual.

Emanuel Beltrán (4): no fue trascendental su ingreso, jugó poco más de 20 minutos, no desentonó ni generó sorpresas.

Facundo Castro (4): tuvo una situación de gol clara donde resolvió bien pero le faltó mejorar le definición algo que viene arrastrando hace varios partidos

Matías Muñoz (-): volvió a sumar minutos, le dio un poco más de aire en la mitad de la cancha al equipo.

Sebastián Olmedo (-): tuvo un partido correcto, no desentonó

Darío Sarmiento (-): ingresó en el segundo tiempo, jugó 30 minutos y fue reemplazado, fue el cambio inexplicable de la noche, viene de travesar un duro momento familiar, tuvo un partido aceptable

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Un triunfo clave para Colón en la Primera Nacional

Más allá de los rendimientos individuales, Colón consiguió una victoria muy importante ante el líder del campeonato. El equipo supo sostener la ventaja obtenida con el gol de Ignacio Lago y celebró junto a su gente en el Brigadier López, en una noche que volvió a reunir al pueblo sabalero en su casa.