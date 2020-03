"Lo que menos quiero es hacerle daño a Colón. Si piensan que estamos haciendo eso, soy el primero en descomprimir", dijo después de la derrota 4-0 en Santa Fe de la fecha pasada, Diego Osella, que dejó en consideración de los dirigentes su continuidad como entrenador. Los resultados son contundentes y el propio DT lo reconoció. Por más que se trabaje a conciencia y que por momentos se vea una mejora, los marcadores son elocuentes e indefectiblemente el equipo cayó en la zona roja.

Ahora con el avance de sacar un descenso reemplazando por una promoción afianzó un poco las ilusiones de permanencia, pero la realidad es que el presente sigue siendo alarmante. Más que nada porque Patronato y Gimnasia (LP) se le vinieron al humo. El Sabalero, de todos los que lucha por quedarse en Primera, es el que más lo está sufriendo, porque el resto aunque sea sumó y mostró respuestas.

cOLÓN SALIDA.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Eso sin dudas se transformó en una carga muy pesada y queda a la vista, ya que ante el primer mazazo no hay posibilidad de levantada. El técnico tiene fe en revertirlo y por eso reconoció que tiene fuerzas, al igual que los jugadores, pero lamentablemente dentro del campo de juego eso no se plasma. El fin de semana se buscaron alternativas que lo reemplacen, pero los apuntados rechazaron las propuestas.

Ante este escenario, Francisco Ferraro salió a respaldarlo, tal como sucedió con Pablo Lavallén. Aunque el crédito de la dirigencia ya no es el mismo del inicio de 2020, cuando tomó las riendas en pos de brindarle solidez y orden a un grupo que no podía salir del pozo que cayó tras perder la final de la Copa Sudamericana. No solo que no se pudo mejorar sino que se agudizó.

Diego Osella.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En consecuencia, Osella tendrá su última bala ante Talleres el próximo domingo como visitante, condición en la que no gana hace 23 partidos (casi dos años). Pavada de misión por delante. Por las dudas, los directivos levantaron el teléfono y hablaron con un viejo conocido: Eduardo Domínguez. No fue justamente el presidente José Vignatti, sino habría sido uno de sus colaboradores.

Eduardo Domínguez.jpg

En principio, habría sido en "buenos términos" y hasta con posibilidades de que se concrete. Pero en el mundo del fútbol nada puede darse por hecho. Más que nada, porque si Colón gana en Córdoba es muy probable que Osella –o no– se mantenga y pruebe renovar los anhelos en la Copa de la Superliga. Queda camino por delante y eso es a lo que quieren aferrarse.

Pero por las dudas, ya se avanza en gestiones para tener un plan en caso que no haya vuelta atrás en el cambio de conducción en Colón. A esperar...