Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

En el segundo partido del Mundial, Corea del Sur venció a República Checa, todos los goles llegaron en el segundo tiempo

La Selección de Corea del Sur hizo pesar su dominio en la posesión de la pelota y en las jugadas de peligro para derrotar este jueves por la noche por 2 a 1 a Chequia (República Checa) en el estadio de las Chivas de Guadalajara, por la primera fecha del grupo A del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

República Checa había comenzado en ventaja con el gol del defensor y capitán Ladislav Krejci, a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que al empate lo convirtió el volante In-Beom Hwang, en 21 minutos y la remontada fue sentenciada por el delantero Oh Hyeon-Gyu, a los 34 minutos.

Con el triunfo, el equipo que capitanea el delantero Heung-Min Son quedó en el segundo lugar del grupo A, con tres puntos, mientras que los checos se ubican en el tercer puesto, sin unidades.

Embed - Corea del Sur 2 - 1 Chequia | Mundial 2026 | Grupo A - Fecha 1

En la próxima jornada, el conjunto surcoreano será rival de México, el jueves 18 de junio a las 22, mientras que el equipo que dirige el entrenador Miroslav Koubek (74 años), actualmente el más longevo en la historia de los mundiales, jugará ante Sudáfrica el mismo día, desde las 13 (ambos en horario argentino).