Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: Delfino comienza a definir el equipo y pone atención en tres jugadores

Este jueves, el DT de Colón Iván Delfino comenzará a definir el equipo que el sábado jugará con Patronato, con el foco puesto en algunos futbolistas

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 10:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El DT de Colón Iván Delfino sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas.

El DT de Colón Iván Delfino sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas.

La práctica que se llevará a cabo este jueves en el predio 4 de junio, comenzará a definir la formación de Colón para jugar el sábado ante Patronato.

Delfino pone el foco en los jugadores con molestias físicas

Es factible que el entrenador sabalero Iván Delfino repita la formación que viene de ganarle a San Telmo. No obstante, el DT pone el foco en tres jugadores que vienen arrastrando distintas molestias físicas.

Uno de ellos es Federico Lértora, quien debió ser reemplazado en el último partido, debido a una molestia en la rótula y que persistió en estos días.

Por eso, cuando salió, rápidamente se le colocó hielo en la zona. Por ese motivo se espera su recuperación y estiman en que no tendría inconvenientes en jugar. De todos modos, el jugador sigue manifestando dolor.

LEER MÁS: Colón se queda sin margen y cada vez ve más lejos la llegada de otro refuerzo

El otro futbolista que arrastra una molestia es Agustín Toledo, quien reemplazó a Lértora en el choque contra el Candombero, pero que producto de un golpe, terminó con una contractura en la zona del aductor.

Mientras que el tercer jugador que será seguido de cerca es Alan Bonansea, quien no estuvo presente en los últimos dos cotejos por un esguince de rodilla, pero que este miércoles se sumó a trabajar a la par de sus compañeros.

De todos modos, si lo ven bien, no será titular y ocuparía un lugar en el banco de relevos. Dado que Leandro Garate arrancó la semana trabajando de manera normal y estaría desde el arranque.

Colón Delfino Patronato
Noticias relacionadas
colon recibio una senal positiva por bonansea: ¿estara ante patronato?

Colón recibió una señal positiva por Bonansea: ¿estará ante Patronato?

colon pone la mira en patronato y delfino define dos dudas para el equipo

Colón pone la mira en Patronato y Delfino define dos dudas para el equipo

Colón tendrá que aprovechar el cruce ante Patronato que hace 10 partidos que no gana y está en zona de descenso.

La clara ventaja que Colón tendrá que aprovechar en la fecha de los interzonales

nacho lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueno de ascenso de colon

Nacho Lago tiene la llave: los datos que alimentan el sueño de ascenso de Colón

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"