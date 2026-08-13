Colón: Delfino comienza a definir el equipo y pone atención en tres jugadores

Este jueves, el DT de Colón Iván Delfino comenzará a definir el equipo que el sábado jugará con Patronato, con el foco puesto en algunos futbolistas

El DT de Colón Iván Delfino sigue de cerca la evolución de algunos futbolistas.

La práctica que se llevará a cabo este jueves en el predio 4 de junio, comenzará a definir la formación de Colón para jugar el sábado ante Patronato.

Es factible que el entrenador sabalero Iván Delfino repita la formación que viene de ganarle a San Telmo. No obstante, el DT pone el foco en tres jugadores que vienen arrastrando distintas molestias físicas.

Uno de ellos es Federico Lértora, quien debió ser reemplazado en el último partido, debido a una molestia en la rótula y que persistió en estos días.

Por eso, cuando salió, rápidamente se le colocó hielo en la zona. Por ese motivo se espera su recuperación y estiman en que no tendría inconvenientes en jugar. De todos modos, el jugador sigue manifestando dolor.

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El otro futbolista que arrastra una molestia es Agustín Toledo, quien reemplazó a Lértora en el choque contra el Candombero, pero que producto de un golpe, terminó con una contractura en la zona del aductor.

Mientras que el tercer jugador que será seguido de cerca es Alan Bonansea, quien no estuvo presente en los últimos dos cotejos por un esguince de rodilla, pero que este miércoles se sumó a trabajar a la par de sus compañeros.

De todos modos, si lo ven bien, no será titular y ocuparía un lugar en el banco de relevos. Dado que Leandro Garate arrancó la semana trabajando de manera normal y estaría desde el arranque.