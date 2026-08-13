La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Este jueves en el predio 4 de junio, el entrenador sabalero dispuso de un ensayo futbolístico en el que puso en cancha una formación con dos variantes

La práctica de fútbol que llevó a cabo el plantel de Colón permite brindar algunos indicios respecto al equipo que jugará el próximo sábado ante Patronato.

Y es que en el entrenamiento futbolístico que se llevó a cabo en el predio 4 de junio, el DT Iván Delfino dispuso de una formación que presentó dos variantes en relación al partido contra San Telmo.

Uno de ellos obedeció a una cuestión táctica, con la salida de Ignacio Antonio para el ingreso de Matías Muñoz, quien entró bien en el cotejo ante el Candombero.

Mientras que la otra variante fue la presencia de Agustín Toledo en lugar de Federico Lértora, quien padece un molestia en la rótula que le impide entrenar sin dolor.

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Por lo cual, habrá que esperar la evolución de Lértora para saber si llega en condiciones al partido contra Patronato, en caso contrario jugaría Toledo.

Mientras que Delfino vuelve a apostar por Leandro Allende como carrilero por izquierda, aún cuando Franco García jugó de forma aceptable cuando ingresó en el segundo tiempo.

La formación que Delfino puso en cancha fue la siguiente: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Agustín Toledo, Leandro Allende, Ignacio Lago y Leandro Garate.