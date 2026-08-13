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Colón podría recibir una buena noticia para su visita a Racing de Córdoba

Racing de Córdoba quiere habilitar público neutral para el duelo ante Colón, aunque todo dependerá del resultado del Sabalero en su próximo compromiso.

Ovación

Por Ovación

13 de agosto 2026 · 16:49hs
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Colón podría recibir una buena noticia para su visita a Racing de Córdoba

El presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, confirmó que existe la posibilidad de habilitar público para el partido ante Colón, correspondiente a la fecha 27 de la Primera Nacional. El dirigente pretende que los hinchas sabaleros puedan asistir como público neutral, aunque la decisión dependerá del resultado que consiga el equipo santafesino en su próximo compromiso del sábado.

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Racing de Córdoba analiza habilitar público

En declaraciones a Fútbolemico, Manuel Pérez manifestó su intención de permitir el ingreso de espectadores para el encuentro ante Colón. La alternativa que se analiza es habilitar, al menos, la presencia de público neutral en el estadio de la Academia o en el Mario Alberto Kempes.

“Yo quiero habilitar aunque sea el público neutral. Ojalá que Colón gane el fin de semana. Si gana, vamos a jugar con público neutral de mínima”, expresó el dirigente.

El resultado de Colón será clave

De esta manera, el resultado que consiga Colón en su próximo compromiso podría ser determinante para definir las condiciones en las que se disputará el partido ante Racing de Córdoba.

Si el Sabalero consigue una victoria, la posibilidad de que sus hinchas puedan acompañar al equipo fuera de Santa Fe tomaría mayor fuerza. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre la presencia de público visitante o neutral.

Colón podría volver a jugar con su gente

La posibilidad de que los hinchas sabaleros puedan viajar para acompañar al equipo representa una expectativa importante para el club santafesino, que busca contar nuevamente con el respaldo de su gente en condición de visitante.

Por ahora, la propuesta de Racing de Córdoba deberá atravesar las distintas instancias correspondientes antes de quedar confirmada. Todo dependerá también del resultado que obtenga Colón y de las condiciones de seguridad y organización que se establezcan para el encuentro.

Colón Racing de Córdoba
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