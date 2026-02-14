Tras meses de espera, Colón vuelve a pisar el verde del estadio Brigadier López este sábado recibiendo a Deportivo Madryn en la apertura de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Giménez y lo transmitirá UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Deportivo Madryn
Con cambios estratégicos y un plantel renovado, Colón quiere comenzar con el pie derecho la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn
Por Ovación
14 de febrero 2026 · 19:31hs
Formaciones de Colón y Deportivo Madryn
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Thiago Yossen, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Nazareno Solís, Facundo Ospitaleche, Ezequiel Montagna; Mauricio Cuero, Luis Silba. DT: Cristiam Díaz.
Goles: PT 11' Alan Bonansea (C) y ST 13' Julián Marcioni (C).
Estadio: Brigadier López.
Árbitrio: Pablo Giménez