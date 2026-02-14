Uno Santa Fe | Colón | Colón

El minuto a minuto del partido entre Colón y Deportivo Madryn

Con cambios estratégicos y un plantel renovado, Colón quiere comenzar con el pie derecho la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn

Ovación

Por Ovación

14 de febrero 2026 · 19:31hs
Tras meses de espera, Colón vuelve a pisar el verde del estadio Brigadier López este sábado recibiendo a Deportivo Madryn en la apertura de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Giménez y lo transmitirá UNO 106.3.

Comenzó el partido: Colón ya juega ante Deportivo Madryn

Se puso en marcha en el Brigadier López el duelo de la fecha 1 de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y Deportivo Madryn.

Colón festejo serie Río de La PLata

10 minutos: Colón se para en campo rival

Rápidamente Colón salió a tomar el control y tratar de llevarse por delante a Deportivo Madryn, por ahora sin peligro.

11 minutos: Colón se pone en ventaja ante Deportivo Madryn

Tras una buena acción de Lago, Bonansea sacudió de derecha para poner el 1-0 de Colón ante Deportivo Madryn.

20 minutos: Colón es picante y justifica la ventaja

Tras abrir el mercador, Colón maneja los tiempos y busca el segundo ante un aturdido Deportivo Madryn.

30 minutos: Colón planchó el partido

Cómodo con la tónica, Colón ahora espera y le cede la pelota a Depotivo Madryn, que hace poco y nada.

38 minutos: Colón, más cerca del segundo que Madryn del descuento

En un partido intenso, Colón es claramente más y justifica el 1-0 ante Deportivo Madryn.

Final del primer tiempo: Colón supera 1-0 a Deportivo Madryn

Concluyó el acto inicial en el Brigadier López, con la victoria parcial de Colón 1-0 ante Deportivo Madryn.

Inició el segundo tiempo: Colón busca quedar la historia ante Deportivo Madryn

Arrancó el complemento, con un Colón que vence 1-0 a Deportivo Madryn.

7 minutos ST: Medrán cambia en Colón

Medrán renueva el ataque con los ingresos en Colón de Castro e Muñoz por Cano y Bonansea.

13 minutos ST: Colón amplia el marcador ante Deportivo Madryn

En un partido controlado, Colón salió de la espera y volvió a ser picante arriba. Llegó al 2-0 con un tiro de Julián Marcioni.

23 minutos ST: Colón domina a voluntad y puede golear

Deportivo Madryno no reacciona y Colón domina sin pasar sobresaltos.

28 minutos ST: Lértora vuelve a jugar en Colón

Explota el estadio con el ingreso de Lértora en Colón en lugar de Antonio.

Formaciones de Colón y Deportivo Madryn

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Thiago Yossen, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Nazareno Solís, Facundo Ospitaleche, Ezequiel Montagna; Mauricio Cuero, Luis Silba. DT: Cristiam Díaz.

Goles: PT 11' Alan Bonansea (C) y ST 13' Julián Marcioni (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitrio: Pablo Giménez

