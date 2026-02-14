El minuto a minuto del partido entre Colón y Deportivo Madryn

Con cambios estratégicos y un plantel renovado, Colón quiere comenzar con el pie derecho la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn

Tras meses de espera, Colón vuelve a pisar el verde del estadio Brigadier López este sábado recibiendo a Deportivo Madryn en la apertura de la temporada 2026 de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Giménez y lo transmitirá UNO 106.3.