¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

En los últimos dos partidos, Colón informó a través de sus redes sociales las convocatorias de jugadores que en realidad no estaban a disposición

2 de marzo 2026 · 09:35hs
Colón viene informando la lista de convocados con jugadores que en verdad no están a disposición del DT.

Desde la llegada de Ezequiel Medrán, las informaciones respecto a la convocatoria de los jugadores de Colón comenzó a ser cuestionable.

Colón y la información en redes que no es tal

De hecho, el entrenador no permitía que el club informara el día anterior como lo hacen todos los clubes, la lista de los futbolistas convocados. Y recién lo hacía el día del partido y unas seis horas antes de que comience.

Una decisión por demás de llamativa y que en realidad no tiene ningún sentido. En el arranque de este 2026, la modalidad cambió, ya que la lista se dio a conocer el día previo al encuentro.

Sin embargo, en los últimos dos compromisos, Colón informó la lista de convocados, con jugadores que en realidad no estaban concentrados o que ni siquiera habían viajado.

En la previa al partido con Central Norte de Salta, se anunció la convocatoria de Alan Bonansea, cuando el delantero ni siquiera viajó a Salta debido a la subluxación que había sufrido en el hombro derecho.

En tanto que para el encuentro frente a Ferro, se informó que entre los concentrados estaba Matías Godoy, cuando el delantero no formaba parte de la lista debido a un pequeño desgarro en el aductor.

Sería saludable no confundir con informaciones falsas. Colón que se viene manejando muy bien en redes sociales, debería corregir este aspecto, que en nada beneficia a la institución que con esta nueva dirigencia están haciendo bien las cosas.

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

Conrado Ibarra: del sueño del hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

Goity: "La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad"

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Goity: "La mayoría de los docentes están en las aulas y el ciclo lectivo comenzó con normalidad"

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Paro en apoyo a la AFA y reprogramación: ¿Cuándo vuelve a jugar Colón?

Romina Diez: "Acompañamos a Milei con el Congreso más reformista de la historia argentina"

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

Villa Dora se hizo fuerte de local y venció a Náutico Avellaneda

El Quillá consiguió un triunfazo de visitante por la Copa Federación

Unión escaló en la Zona A y se mete en la pelea del Torneo Apertura

Matías Mansilla: "Queremos ser un equipo incómodo en todas las canchas"

Maizon Rodríguez: "Quiero creer que es un esguince leve"

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos