Desde la llegada de Ezequiel Medrán, las informaciones respecto a la convocatoria de los jugadores de Colón comenzó a ser cuestionable.
¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?
En los últimos dos partidos, Colón informó a través de sus redes sociales las convocatorias de jugadores que en realidad no estaban a disposición
Por Ovación
Colón y la información en redes que no es tal
De hecho, el entrenador no permitía que el club informara el día anterior como lo hacen todos los clubes, la lista de los futbolistas convocados. Y recién lo hacía el día del partido y unas seis horas antes de que comience.
Una decisión por demás de llamativa y que en realidad no tiene ningún sentido. En el arranque de este 2026, la modalidad cambió, ya que la lista se dio a conocer el día previo al encuentro.
LEER MÁS: Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"
Sin embargo, en los últimos dos compromisos, Colón informó la lista de convocados, con jugadores que en realidad no estaban concentrados o que ni siquiera habían viajado.
En la previa al partido con Central Norte de Salta, se anunció la convocatoria de Alan Bonansea, cuando el delantero ni siquiera viajó a Salta debido a la subluxación que había sufrido en el hombro derecho.
En tanto que para el encuentro frente a Ferro, se informó que entre los concentrados estaba Matías Godoy, cuando el delantero no formaba parte de la lista debido a un pequeño desgarro en el aductor.
Sería saludable no confundir con informaciones falsas. Colón que se viene manejando muy bien en redes sociales, debería corregir este aspecto, que en nada beneficia a la institución que con esta nueva dirigencia están haciendo bien las cosas.