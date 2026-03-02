¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

En los últimos dos partidos, Colón informó a través de sus redes sociales las convocatorias de jugadores que en realidad no estaban a disposición

Colón viene informando la lista de convocados con jugadores que en verdad no están a disposición del DT.

Desde la llegada de Ezequiel Medrán, las informaciones respecto a la convocatoria de los jugadores de Colón comenzó a ser cuestionable.

De hecho, el entrenador no permitía que el club informara el día anterior como lo hacen todos los clubes, la lista de los futbolistas convocados. Y recién lo hacía el día del partido y unas seis horas antes de que comience.

Una decisión por demás de llamativa y que en realidad no tiene ningún sentido. En el arranque de este 2026, la modalidad cambió, ya que la lista se dio a conocer el día previo al encuentro.

Sin embargo, en los últimos dos compromisos, Colón informó la lista de convocados, con jugadores que en realidad no estaban concentrados o que ni siquiera habían viajado.

En la previa al partido con Central Norte de Salta, se anunció la convocatoria de Alan Bonansea, cuando el delantero ni siquiera viajó a Salta debido a la subluxación que había sufrido en el hombro derecho.

En tanto que para el encuentro frente a Ferro, se informó que entre los concentrados estaba Matías Godoy, cuando el delantero no formaba parte de la lista debido a un pequeño desgarro en el aductor.

Sería saludable no confundir con informaciones falsas. Colón que se viene manejando muy bien en redes sociales, debería corregir este aspecto, que en nada beneficia a la institución que con esta nueva dirigencia están haciendo bien las cosas.